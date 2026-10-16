A Estação Coronel prepara sua chegada a Taubaté e dá início a uma nova fase de expansão no Vale do Paraíba. Com as obras da nova unidade em fase de conclusão, a empresa fundada em São José dos Campos pretende ampliar sua presença regional e conquistar novos clientes. O valor do investimento não foi divulgado.
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Criada em 2018, a marca atua nos segmentos de gastronomia e entretenimento. A chegada a Taubaté será a primeira operação fora de São José dos Campos e representa um novo desafio para os sócios, que precisaram adaptar o negócio após os impactos da pandemia de Covid-19.
“Primeiro, nos estabelecemos em nossa cidade e agora buscamos ampliar nossa atuação. Taubaté já estava em nossos planos há algum tempo, e as condições se alinharam para que esse projeto pudesse avançar”, afirma Luís Gustavo De Martini, sócio-fundador da Estação Coronel.
Escolha por Taubaté
A proximidade entre São José dos Campos e Taubaté, o perfil dos consumidores e a tradição boêmia do município pesaram na decisão de abrir a nova unidade. Segundo a empresa, moradores de Taubaté já frequentam as casas da marca em São José, o que reforçou a aposta no mercado local.
“Taubaté sempre foi uma cidade boêmia, com uma vida noturna muito ativa. Além disso, somos cidades vizinhas e recebemos muitos taubateanos em nossas unidades. A localização também foi um fator importante nessa decisão”, explica o empresário.
A expectativa é que o novo endereço também atraia clientes de outras cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, ampliando o alcance da marca na região.
Foco na qualidade
A abertura em Taubaté faz parte de uma estratégia de crescimento gradual. A empresa pretende aproveitar a experiência acumulada em São José dos Campos para estruturar a nova operação e manter o padrão de atendimento e os produtos que ajudaram a consolidar o negócio.
Entre os desafios dessa etapa estão a logística e a adaptação dos processos a uma operação em outro município. Para os sócios, o período inicial será importante para ajustar a rotina e garantir a qualidade dos serviços.
“Será nossa primeira unidade fora de São José, então teremos desafios novos. A logística é um deles. Todo começo exige paciência para ajustar os processos, e intercorrências fazem parte do negócio. O importante é estarmos sempre empenhados em entregar o melhor, mantendo a qualidade e a essência da Estação Coronel”, afirma Martini.
Marca regional
A história da Estação Coronel começou em 2018, a partir da proposta de levar o sabor e o ambiente descontraído dos botecos a mais consumidores. O negócio, que teve início com uma bicicleta, evoluiu para uma sociedade entre Gustavo Martini e Benedito Córdoba e ganhou espaço no cenário gastronômico do Vale do Paraíba.
O cardápio reúne petiscos tradicionais e opções para compartilhar, com destaque para o torresmo, conhecido pela casa como “barrinha de cereal”, o bolinho de feijoada e o pastel de carne seca. A carta de drinques e a proposta de ambiente voltado a encontros entre amigos e familiares também fazem parte da identidade da marca.
Com a primeira unidade fora de São José dos Campos, a Estação Coronel passa a mirar um mercado mais amplo, tendo Taubaté como ponto de partida para sua expansão regional.