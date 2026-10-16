A Estação Coronel prepara sua chegada a Taubaté e dá início a uma nova fase de expansão no Vale do Paraíba. Com as obras da nova unidade em fase de conclusão, a empresa fundada em São José dos Campos pretende ampliar sua presença regional e conquistar novos clientes. O valor do investimento não foi divulgado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Criada em 2018, a marca atua nos segmentos de gastronomia e entretenimento. A chegada a Taubaté será a primeira operação fora de São José dos Campos e representa um novo desafio para os sócios, que precisaram adaptar o negócio após os impactos da pandemia de Covid-19.