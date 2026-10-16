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Marinha alerta para ressaca no Litoral com ondas de 2,5 metros

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Marinha do Brasil
Mapa do litoral brasileiro
Mapa do litoral brasileiro

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral brasileiro, com previsão de ondas de até 2,5 metros. O aviso exige atenção no Litoral Norte de São Paulo, onde as condições do mar podem oferecer riscos a banhistas, pescadores e pessoas que praticam atividades náuticas.

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Segundo o comunicado divulgado nesta sexta-feira (16), a ressaca está prevista para começar à noite de sábado (17), com ondas de sudoeste a sudeste. O alerta é válido até a manhã de segunda-feira (19).

A Marinha recomenda que navegantes consultem os avisos meteorológicos antes de sair para o mar. A orientação também vale para comunidades pesqueiras e praticantes de esportes e atividades de lazer na água.

Durante o período de alerta, é importante evitar entrar no mar em condições adversas e respeitar eventuais interdições em praias, píeres e áreas costeiras. A força das ondas pode aumentar o risco de acidentes, mesmo em locais que aparentam estar seguros.

As condições meteorológicas podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Marinha do Brasil.

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