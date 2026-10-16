A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para o litoral brasileiro, com previsão de ondas de até 2,5 metros. O aviso exige atenção no Litoral Norte de São Paulo, onde as condições do mar podem oferecer riscos a banhistas, pescadores e pessoas que praticam atividades náuticas.

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Segundo o comunicado divulgado nesta sexta-feira (16), a ressaca está prevista para começar à noite de sábado (17), com ondas de sudoeste a sudeste. O alerta é válido até a manhã de segunda-feira (19).