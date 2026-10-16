Audiências

A Câmara de Taubaté irá promover em novembro quatro audiências públicas para debater o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027.

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Primeira

A primeira audiência será no dia 4, a partir das 14h, com apresentações da Câmara, do IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), da Unitau (Universidade de Taubaté) e das fundações universitárias.