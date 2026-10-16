Audiências
A Câmara de Taubaté irá promover em novembro quatro audiências públicas para debater o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027.
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Primeira
A primeira audiência será no dia 4, a partir das 14h, com apresentações da Câmara, do IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), da Unitau (Universidade de Taubaté) e das fundações universitárias.
Segunda
A segunda audiência será também no dia 4, mas a partir das 18h, com apresentações das secretarias da Fazenda; Meio Ambiente e Bem-estar Animal; Educação; Cultura e Economia Criativa; Mobilidade Urbana; e de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida.
Terceira
A terceira audiência será no dia 6, a partir das 9h, com apresentações das secretarias de Gabinete e Relações Institucionais; Governo e Comunicação; Planejamento Urbano e Habitação; e de Administração; além da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral.
Quarta
A quarta audiência será no dia 11, a partir das 18h, com apresentações das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Agricultura e Turismo; Desenvolvimento e Inclusão Social; Obras; Segurança e Ordem Pública; Saúde; e de Serviços Públicos e Zeladoria.
Orçamento
A Prefeitura de Taubaté prevê aumento de 11,19% no orçamento de 2027, no comparativo com a receita fixada para 2026 - como o cálculo não leva em consideração a inflação para esse ano, que deve ser de 5,22%, o crescimento real será menor.