Cargo
Adriana Mussi (PP), que foi vice-prefeita de Taubaté entre 2021 e 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), foi nomeada nessa sexta-feira (16) como assessora do gabinete do vereador Bilili de Angelis (PP).
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Suplente
A nomeação marca o retorno de Adriana à Câmara de Taubaté. Em 4 de agosto, a ex-vice-prefeita, que é a primeira suplente de vereadora do PP, chegou a tomar posse em substituição a Bilili, que ficaria de licença médica até 9 de setembro. A passagem no Legislativo, no entanto, foi abreviada, pois no dia 1º de setembro o então presidente da Casa, vereador Bobi (PRD), decidiu dispensar todos os suplentes.
Salário
Como suplente de vereadora, Adriana receberia R$ 12 mil por mês. No cargo de assistente de gabinete, para o qual foi nomeada nessa sexta-feira, o salário será maior, de R$ 12.357,76.
Agradecimento
Adriana é formada em gestão pública e atuou como conselheira tutelar por três mandatos. Nas redes sociais, a ex-vice-prefeita agradeceu Bilili "pelo reconhecimento da minha trajetória e, principalmente, pela oportunidade de contribuir ainda mais com o trabalho em favor da nossa população".