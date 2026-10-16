Cargo

Adriana Mussi (PP), que foi vice-prefeita de Taubaté entre 2021 e 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), foi nomeada nessa sexta-feira (16) como assessora do gabinete do vereador Bilili de Angelis (PP).

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Suplente

A nomeação marca o retorno de Adriana à Câmara de Taubaté. Em 4 de agosto, a ex-vice-prefeita, que é a primeira suplente de vereadora do PP, chegou a tomar posse em substituição a Bilili, que ficaria de licença médica até 9 de setembro. A passagem no Legislativo, no entanto, foi abreviada, pois no dia 1º de setembro o então presidente da Casa, vereador Bobi (PRD), decidiu dispensar todos os suplentes.