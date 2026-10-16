Na rotina de um consultório ou hospital, o preenchimento do prontuário ainda é, muitas vezes, tratado como uma obrigação administrativa. Entre consultas, procedimentos e decisões clínicas, registros são feitos de forma resumida, com atenção voltada principalmente às informações necessárias para a continuidade do atendimento.

O problema é que, quando surge uma reclamação do paciente, um processo ético ou uma ação judicial, esse documento assume outra dimensão. O prontuário se torna uma das principais fontes para reconstruir o atendimento, compreender as decisões do profissional e avaliar se a conduta adotada era adequada às circunstâncias daquele momento.

Ao longo de mais de duas décadas de atuação em Direito Médico, uma situação se repete: nem sempre a maior dificuldade de defesa está na assistência prestada, mas na ausência de registros capazes de demonstrar, com clareza, o que aconteceu.

O que não está registrado pode ser difícil de provar