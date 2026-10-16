A sexta-feira (16) foi marcada por uma reviravolta no julgamento, no STF (Supremo Tribunal Federal), do recurso que a Prefeitura de Taubaté apresentou contra a decisão do Tribunal de Justiça que, três anos atrás, considerou inconstitucionais 216 funções de confiança da área da educação - de diretor de escola (122), vice-diretor (66) e supervisor de ensino (28).

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Na primeira vez em que o recurso entrou em julgamento virtual, no dia 21 de agosto, o ministro Gilmar Mendes, relator do processo no STF, havia votado contra a apelação - ou seja, pela manutenção da decisão que considerou inconstitucionais as funções de diretor de escola, vice-diretor e supervisor de ensino. Na sequência, no entanto, o relator solicitou destaque do processo, o que levaria o caso para julgamento presencial no plenário. Esse destaque foi cancelado posteriormente e o processo voltou para julgamento virtual, que começou nessa sexta-feira e segue até 23 de outubro.