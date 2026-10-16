16 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANTONIA MARIA

Renata Vichi: longevidade e sucesso

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Carlos Mariuzzo
Renata Vichi, autora do livro disponível no site Amazon
Renata Vichi, autora do livro disponível no site Amazon

Tive o prazer de acompanhar, no último dia 8 de outubro, o lançamento do livro “O Negócio é Ser Longevo”, da empresária Renata Vichi, realizado na badalada SIX Wowness Club, na Nova Campinas. O evento foi um sucesso e reuniu convidados especiais, empresários e nomes conhecidos da sociedade campineira, em uma tarde marcada por encontros, boas conversas e muito prestígio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com uma trajetória de três décadas à frente de grandes marcas, como Kopenhagen e Brasil Cacau, Renata compartilha em sua nova obra reflexões sobre longevidade, liderança e a importância de construir histórias que atravessam o tempo. Uma tarde especial, que movimentou a cena social e empresarial da cidade e rendeu muitos registros. Fer Gomes, fundadora do Sorellas Club também participou apresentando os lenços da Campanha Sorellas por Elas, em prol do Outubro Rosa. Confira quem passou por lá! Cliques de Carlos Mariuzzo.

Viviane e Rodrigo Gaspar presentearam Renata Vichi com uma peça de sua joalheria
Viviane e Rodrigo Gaspar presentearam Renata Vichi com uma peça de sua joalheria
Time da SIX Campinas reunido: Ana Julia Linhares, sócia e CMO da SIX Wowness Club; Eilson Studart, fundador da SIX; Cibele Carvalho, sócia da SIX Campinas; e Renata Vichi, CGO da SIX Sport Life
Time da SIX Campinas reunido: Ana Julia Linhares, sócia e CMO da SIX Wowness Club; Eilson Studart, fundador da SIX; Cibele Carvalho, sócia da SIX Campinas; e Renata Vichi, CGO da SIX Sport Life
Renata Vichi e Isa Santini, CEO do Ateliê Beauty
Renata Vichi e Isa Santini, CEO do Ateliê Beauty
Renata Vichi e Antonia Maria Zogaeb
Renata Vichi e Antonia Maria Zogaeb
Renata Vichi e Ana Júlia Linhares
Renata Vichi e Ana Júlia Linhares
Renata Vichi ao lado de Alexandre Silveira, proprietário da flagship JADERALMEIDA, marca que assinou o mobiliário e o conforto dos convidados no evento
Renata Vichi ao lado de Alexandre Silveira, proprietário da flagship JADERALMEIDA, marca que assinou o mobiliário e o conforto dos convidados no evento
Gabriela Toreti, Renata Vichi e Duda Toreti
Gabriela Toreti, Renata Vichi e Duda Toreti
Fernanda Gomes Camargo, fundadora do Sorellas Club, e Renata Vichi
Fernanda Gomes Camargo, fundadora do Sorellas Club, e Renata Vichi
Eilson Studart e Renata Vichi
Eilson Studart e Renata Vichi
Andrea Navarro, Renata Vichi e Letícia Vitelli
Andrea Navarro, Renata Vichi e Letícia Vitelli
Dr. Miguel Angel e Dr. Pedro Gustavo Pinheiro Machado
Dr. Miguel Angel e Dr. Pedro Gustavo Pinheiro Machado

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários