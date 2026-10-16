Tive o prazer de acompanhar, no último dia 8 de outubro, o lançamento do livro “O Negócio é Ser Longevo”, da empresária Renata Vichi, realizado na badalada SIX Wowness Club, na Nova Campinas. O evento foi um sucesso e reuniu convidados especiais, empresários e nomes conhecidos da sociedade campineira, em uma tarde marcada por encontros, boas conversas e muito prestígio.

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Com uma trajetória de três décadas à frente de grandes marcas, como Kopenhagen e Brasil Cacau, Renata compartilha em sua nova obra reflexões sobre longevidade, liderança e a importância de construir histórias que atravessam o tempo. Uma tarde especial, que movimentou a cena social e empresarial da cidade e rendeu muitos registros. Fer Gomes, fundadora do Sorellas Club também participou apresentando os lenços da Campanha Sorellas por Elas, em prol do Outubro Rosa. Confira quem passou por lá! Cliques de Carlos Mariuzzo.