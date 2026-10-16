Você já comprou uma roupa porque estava todo mundo usando e, quando chegou em casa, percebeu que ela não tinha absolutamente nada a ver com você? Calma. Não precisa confessar. Basta abrir o guarda-roupa.

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Nunca tivemos tanto acesso à informação de moda, um verdadeiro bombardeio. Em poucos segundos, vemos o que está nas passarelas internacionais, o que uma influenciadora está usando, o que viralizou no TikTok e o que promete ser o próximo grande desejo de consumo. O problema é que, no meio de tanta referência, corremos o risco de esquecer a mais importante: a nossa própria.