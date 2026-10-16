A Prefeitura de São José dos Campos realizou, na manhã desta sexta-feira (16), uma operação de fiscalização de equipamentos de mobilidade autopropelidos, as motos elétricas. A ação ocorreu na avenida São José, na região central, entre 6h30 e 9h, e abordou 30 condutores.

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O objetivo foi orientar os usuários sobre as regras de circulação e coibir irregularidades, como o uso de equipamentos modificados para atingir velocidades superiores às permitidas.