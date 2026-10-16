O São José está a 90 minutos de erguer a taça da Copa Paulista e garantir calendário nacional para 2027. Diante do União São João, neste sábado (17), às 18h, o técnico Wilson Júnior projeta o segundo e decisivo jogo da grande final no Estádio Martins Pereira com foco total no equilíbrio emocional e tático de seu plantel. No jogo de ida, em Araras, as equipes empataram por 1 a 1.

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Invicto em seus domínios na competição, o comandante ressalta a importância do fator casa para este confronto de volta que decide o campeão. "O Martins Pereira tem sido importantíssimo para nós. Falei desde o começo que teríamos que ser muito fortes dentro de casa. É um privilégio para o atleta, treinador e imprensa viver um ambiente de estádio cheio. Cabe a nós contagiar o torcedor e fazer um grande jogo", afirmou.