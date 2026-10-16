O São José está a 90 minutos de erguer a taça da Copa Paulista e garantir calendário nacional para 2027. Diante do União São João, neste sábado (17), às 18h, o técnico Wilson Júnior projeta o segundo e decisivo jogo da grande final no Estádio Martins Pereira com foco total no equilíbrio emocional e tático de seu plantel. No jogo de ida, em Araras, as equipes empataram por 1 a 1.
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Invicto em seus domínios na competição, o comandante ressalta a importância do fator casa para este confronto de volta que decide o campeão. "O Martins Pereira tem sido importantíssimo para nós. Falei desde o começo que teríamos que ser muito fortes dentro de casa. É um privilégio para o atleta, treinador e imprensa viver um ambiente de estádio cheio. Cabe a nós contagiar o torcedor e fazer um grande jogo", afirmou.
Questionado sobre a ausência de um único artilheiro disparado na equipe, Wilson pontuou que o trunfo da Águia do Vale reside no conjunto. "Nosso time tem bem clara a maneira como se comporta com e sem a bola. Desde o começo eu digo a eles: tragam o individual em prol do coletivo. Foi isso que nos trouxe até aqui e é o caminho para vencer."
Analisando o adversário de Araras, o treinador prevê um duelo de alta complexidade para definir o título. "O União São João é uma equipe muito técnica, organizada, com jogadores de excelente capacidade no um contra um. Estamos estudando muito para minimizar detalhes, corrigir falhas cometidas na primeira partida e elevar o nível de concentração ao máximo."
Sobre os ajustes pontuais para a partida decisiva, Wilson preferiu manter o mistério tático, mas cobrou atenção nas bolas paradas. "Não podemos tomar gol de bola parada como tomamos anteriormente. Os outros detalhes são estratégias internas. Vamos ser um time forte e agressivo, como sempre somos em casa."
O treinador comentou ainda sobre o peso pessoal desta finalíssima em sua trajetória. "Sempre levo todos os trabalhos como a oportunidade da minha vida. Mas, com certeza, este é o grande título da minha carreira. Cheguei perto algumas vezes, mas tenho certeza de que estou no meu melhor momento em todos os aspectos para conseguir esse título."