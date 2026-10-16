A contagem regressiva o jogo de volta das finais da Copa Paulista contra o União São João entra em sua fase decisiva. Neste sábado (17), às 18h, o São José entra em campo no Estádio Martins Pereira em busca de um feito inédito nesta competição: erguer uma taça e comemorar um título em casa, diante do seu torcedor. No jogo de ida, em Araras, houve empate por 1 a 1.

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Para o volante Maurício, o confronto ganha contornos ainda mais especiais. Nascido em São José dos Campos, o atleta deixou a cidade muito jovem para construir sua trajetória no futebol profissional e, pela primeira vez na carreira, defende as cores do clube de sua terra natal — com a oportunidade de alcançar uma conquista histórica do lado de amigos e familiares.