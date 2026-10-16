A contagem regressiva o jogo de volta das finais da Copa Paulista contra o União São João entra em sua fase decisiva. Neste sábado (17), às 18h, o São José entra em campo no Estádio Martins Pereira em busca de um feito inédito nesta competição: erguer uma taça e comemorar um título em casa, diante do seu torcedor. No jogo de ida, em Araras, houve empate por 1 a 1.
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Para o volante Maurício, o confronto ganha contornos ainda mais especiais. Nascido em São José dos Campos, o atleta deixou a cidade muito jovem para construir sua trajetória no futebol profissional e, pela primeira vez na carreira, defende as cores do clube de sua terra natal — com a oportunidade de alcançar uma conquista histórica do lado de amigos e familiares.
"Não vou mentir que a ansiedade vem vindo desde o começo da temporada até o final por essas questões: de ser da cidade, de saber que tem uma responsabilidade maior por ser o atleta mais velho da equipe", confessou o volante. "Mas essas conquistas que a gente vem tendo ajudam a sanar essa ansiedade. O jogo no sábado vai ser o mais importante da nossa temporada, o que vai definir tudo. Estou muito feliz, confiante, e o grupo está preparado."
Com previsão de casa cheia e cerca de 12 mil torcedores nas arquibancadas, o papel dos atletas mais experientes torna-se fundamental na gestão emocional do elenco. Segundo Maurício, vestir pela primeira vez a camisa da Águia em uma final exige equilíbrio, mas o grupo atingiu uma maturação completa ao longo da competição.
"Nossa equipe veio num processo de evolução muito grande na parte física, técnica e também emocional. Eu, por ser mais velho e ter tido uma história no futebol, acabo assumindo uma responsabilidade maior por ser joseense. Mas os outros jogadores também estão super bem preparados mentalmente. Todo mundo vai assumindo uma responsabilidade, não fica vinculado só a um atleta ou ao treinador", analisou.
Mesmo com grande bagagem no futebol, o jogador admite o frio na barriga pela oportunidade inédita de jogar pelo São José diante de quem o acompanha desde a infância. "Sair daqui muito cedo e agora poder defender o time da minha cidade, diante dos meus amigos e familiares, gera sim uma ansiedade. Mas a partir do momento em que você faz o seu melhor todos os dias nos treinos e jogos, essa ansiedade vai sumindo porque você está preparado. Agora é manter a humildade que o professor sempre pede, manter nossa identidade e foco."
Destaque defensivo da equipe pela leitura de jogo e alto índice de interceptações, Maurício relembra que chegar cedo ao clube foi determinante para a sua preparação neste retorno a São José. "O jogo se tornou muito intenso. Não adianta ter só técnica ou talento, tem que acompanhar as movimentações. Ser um dos primeiros contratados me ajudou a treinar e chegar com boas condições de saúde para ajudar a equipe. Esperamos encerrar com chave de ouro."
Projetando o duelo contra o União São João, o camisa 8 prega atenção aos detalhes na busca por esse título inédito em casa. "Jogos assim são definidos em detalhes, quem errar menos sai vitorioso. O importante é mantermos a nossa identidade, que sempre foi fundamentada na humildade, no trabalho, na dedicação e no companheirismo. É escutar o que o professor tem a nos dizer e chegar preparado para o jogo."