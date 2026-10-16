O motorista da carreta que atropelou e matou Mauro Aparecido de Souza Gomes, de 69 anos, em Caçapava, prestou depoimento à Polícia Civil e foi liberado após ser ouvido na delegacia.

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Ele afirmou que o idoso entrou em seu “ponto cego” e que não conseguiu vê-lo antes do impacto. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), na Rotatória do Simpatia, e foi registrado por câmeras de segurança.