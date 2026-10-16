Três anos após a morte de Fox Guerreiro, o cão da raça Spitz Alemão que mobilizou o país após sofrer um ataque em São José dos Campos, a cantora Sakura, uma das tutoras de Fox, mantém o compromisso de transformar a dor em ações pela proteção animal.

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Idealizada em 2025, a Fundação Fox nasceu como uma forma de honrar a memória do cachorro e ajudar a evitar que outros animais passem por situações semelhantes.