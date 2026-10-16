O STF (Supremo Tribunal Federal) precisa rever sua atuação para conter a crise de confiança e recuperar a segurança jurídica no país. A avaliação é de Diogo Leonardo Machado de Melo, presidente do IASP (Instituto dos Advogados de São Paulo), que defende maior participação dos ministros nas decisões colegiadas e mais transparência no funcionamento da Corte.

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Em entrevista ao OVALE, o advogado afirma que o excesso de decisões monocráticas — tomadas individualmente por um ministro — enfraquece o papel do tribunal constitucional.