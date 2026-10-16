Um homem foi preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (15), na zona leste de São José dos Campos.
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Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado na avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte, após avançar o sinal vermelho. Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram R$ 3.594 em dinheiro.
A abordagem ocorreu por volta das 13h. De acordo com a PM, nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao vistoriar o carro, os policiais localizaram o dinheiro e questionaram o motorista sobre a origem da quantia.
Ainda segundo a corporação, o homem apresentou versões diferentes sobre a procedência do valor. Posteriormente, ele teria afirmado que o dinheiro era proveniente da arrecadação do tráfico de drogas no bairro Portal do Céu, em um local conhecido como “Roça”.
Diante das informações, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.
Além dos R$ 3.594, a polícia apreendeu dois celulares. O veículo também foi recolhido.
O caso foi registrado como associação para o tráfico de drogas. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.