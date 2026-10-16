Um homem foi preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (15), na zona leste de São José dos Campos.

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Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado na avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Novo Horizonte, após avançar o sinal vermelho. Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram R$ 3.594 em dinheiro.