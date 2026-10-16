Um homem foi preso em flagrante após ser encontrado com 39 barras de chocolate em um supermercado na região sul de São José dos Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os produtos estavam em uma sacola e foram localizados durante uma abordagem realizada por seguranças do estabelecimento, na quinta-feira (15), no Jardim América, região sul da cidade.