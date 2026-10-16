Um homem foi preso em flagrante após ser encontrado com 39 barras de chocolate em um supermercado na região sul de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os produtos estavam em uma sacola e foram localizados durante uma abordagem realizada por seguranças do estabelecimento, na quinta-feira (15), no Jardim América, região sul da cidade.
As 39 barras de chocolate ao leite da marca Nestlé, de 80 gramas cada, foram avaliadas em R$ 444,21. O suspeito foi identificado e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a prisão em flagrante foi registrada por suspeita de furto em estabelecimento comercial.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de segurança identificou a movimentação suspeita por meio das câmeras de monitoramento do supermercado. Os funcionários acompanharam a situação e realizaram a abordagem na área externa do estabelecimento, após constatarem que os produtos estavam em posse do homem sem o devido pagamento.
O representante do supermercado informou à Polícia Civil que as imagens do sistema de monitoramento foram disponibilizadas para a investigação. Após a abordagem, o suspeito foi levado a uma sala do estabelecimento, e a Polícia Militar foi acionada.
Prisão em flagrante
Conforme o registro policial, os policiais militares encontraram o homem já detido pelos funcionários da segurança e o conduziram à delegacia. A autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por suspeita de furto simples.
O delegado também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Segundo o documento, a solicitação foi fundamentada, entre outros pontos, na existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento em nome do autuado e no risco de reiteração delitiva.
O boletim informa que o homem seria encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava, onde permaneceria à disposição da Justiça até a audiência de custódia. O pedido de prisão preventiva é uma representação da autoridade policial e depende de decisão judicial.