16 de outubro de 2026
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MORTE

'Tinha uma máquina parada sem sinalização', desabafa mãe de Roger

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Roger morrer em acidente
Roger morrer em acidente

A morte do motociclista Roger Eduardo do Prado, de 41 anos, em um grave acidente envolvendo um trator equipado com roçadeira, na manhã desta quinta-feira (15), em São José dos Campos, provocou comoção e revolta entre familiares. Nas redes sociais, a mãe da vítima fez um desabafo e cobrou explicações sobre as condições de sinalização no local da colisão.

Em um comentário publicado em uma reportagem sobre o acidente, uma mulher que se identificou como mãe de Roger afirmou que o filho morreu porque havia uma máquina parada na avenida, sem a sinalização adequada.

“Quem está escrevendo sou eu, a mãe do Roger. Meu filho morreu porque tinha uma máquina parada sem sinalização. A Prefeitura, seja quem for, vai ter que me dar uma satisfação”, escreveu.

Ainda na publicação, ela questionou a fiscalização e o tratamento dado aos motoristas que param em locais proibidos.

“Se eu estivesse com meu carro parado ali, sem sinalização, me guinchavam e me multavam. A justiça vai ser feita, eu creio”, desabafou.

O relato da mãe levanta questionamentos sobre a sinalização e as condições de circulação do equipamento na avenida. A versão apresentada por ela, no entanto, difere das informações registradas inicialmente no boletim de ocorrência, que aponta que o trator estava em deslocamento, com os dispositivos de sinalização acionados.

O acidente aconteceu na Avenida Florestan Fernandes, nas proximidades do acesso à Avenida Comendador de Paula Penido, na região do Jardim Serimbura, no sentido Bacabal.

Segundo o boletim de ocorrência, Roger foi encontrado caído no asfalto, inconsciente. Equipes de resgate foram acionadas e um médico da unidade de suporte avançado realizou procedimentos de reanimação, mas a morte foi constatada às 7h45.

De acordo com o registro policial, o trator era conduzido por um funcionário da empresa Urbana, que trafegava pela faixa da direita. O operador declarou que sentiu um impacto no equipamento e, ao parar, percebeu que uma motocicleta havia atingido a roçadeira acoplada ao veículo.

Testemunhas também relataram à polícia que o motociclista estaria trafegando entre os veículos momentos antes da colisão. Essa informação ainda será analisada durante as investigações.

Polícia investiga as circunstâncias do acidente

A Polícia Civil deverá apurar a dinâmica da colisão, as condições de sinalização do equipamento e se o trator estava autorizado a circular pela avenida nas circunstâncias registradas.

O local foi preservado para a realização da perícia, que poderá ajudar a esclarecer o que provocou o acidente.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhada ao distrito policial responsável pela região.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, e a eventual responsabilidade dos envolvidos dependerá do resultado das investigações.

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