A morte do motociclista Roger Eduardo do Prado, de 41 anos, em um grave acidente envolvendo um trator equipado com roçadeira, na manhã desta quinta-feira (15), em São José dos Campos, provocou comoção e revolta entre familiares. Nas redes sociais, a mãe da vítima fez um desabafo e cobrou explicações sobre as condições de sinalização no local da colisão.

Em um comentário publicado em uma reportagem sobre o acidente, uma mulher que se identificou como mãe de Roger afirmou que o filho morreu porque havia uma máquina parada na avenida, sem a sinalização adequada.

“Quem está escrevendo sou eu, a mãe do Roger. Meu filho morreu porque tinha uma máquina parada sem sinalização. A Prefeitura, seja quem for, vai ter que me dar uma satisfação”, escreveu.