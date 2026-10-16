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MORTE EM CAÇAPAVA

VÍDEO: Idoso foi atropelado por carreta em faixa de pedestres

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Imagem mostra o momento em que o idoso é atingido pela carreta
Imagem mostra o momento em que o idoso é atingido pela carreta

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Mauro Aparecido de Souza Gomes, 69 anos, foi atropelado por uma carreta na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, na manhã desta sexta-feira (16). O idoso atravessava a faixa de pedestres quando foi atingido pelo veículo. Ele morreu no local.

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A filha da vítima, que estava com ele no momento do acidente, recebeu atendimento médico. Segundo as informações iniciais, ela foi socorrida e encaminhada para atendimento no Hospital Fusam. Até a última atualização, não havia informações sobre um eventual agravamento de seu estado de saúde.

As imagens mostram Mauro iniciando a travessia pela faixa de pedestres enquanto a carreta se aproxima da rotatória. O veículo segue em direção à passagem e atinge o idoso quando ele está aproximadamente no meio do percurso.

A Rotatória do Simpatia é um dos acessos à região central de Caçapava para motoristas que deixam a rodovia Presidente Dutra.

Embora o vídeo registre a sequência do acidente, as imagens não permitem determinar se o motorista percebeu a presença do pedestre antes do impacto ou se havia condições de evitar a colisão. Essas circunstâncias deverão ser esclarecidas durante a investigação.

Investigação

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, classificação aplicada a casos em que há morte no trânsito sem intenção de matar.

O registro inicial não representa uma conclusão sobre a responsabilidade pelo acidente. A investigação deverá considerar as imagens das câmeras de segurança, os resultados da perícia, os depoimentos de testemunhas e a versão do motorista da carreta.

A apuração também deverá esclarecer a dinâmica do atropelamento e as circunstâncias em que o veículo atingiu o idoso na faixa de pedestres.

Até o momento, não foram divulgadas conclusões sobre a responsabilidade criminal pelo caso.

 

 

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