Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Mauro Aparecido de Souza Gomes, 69 anos, foi atropelado por uma carreta na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, na manhã desta sexta-feira (16). O idoso atravessava a faixa de pedestres quando foi atingido pelo veículo. Ele morreu no local.
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A filha da vítima, que estava com ele no momento do acidente, recebeu atendimento médico. Segundo as informações iniciais, ela foi socorrida e encaminhada para atendimento no Hospital Fusam. Até a última atualização, não havia informações sobre um eventual agravamento de seu estado de saúde.
As imagens mostram Mauro iniciando a travessia pela faixa de pedestres enquanto a carreta se aproxima da rotatória. O veículo segue em direção à passagem e atinge o idoso quando ele está aproximadamente no meio do percurso.
A Rotatória do Simpatia é um dos acessos à região central de Caçapava para motoristas que deixam a rodovia Presidente Dutra.
Embora o vídeo registre a sequência do acidente, as imagens não permitem determinar se o motorista percebeu a presença do pedestre antes do impacto ou se havia condições de evitar a colisão. Essas circunstâncias deverão ser esclarecidas durante a investigação.
Investigação
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor, classificação aplicada a casos em que há morte no trânsito sem intenção de matar.
O registro inicial não representa uma conclusão sobre a responsabilidade pelo acidente. A investigação deverá considerar as imagens das câmeras de segurança, os resultados da perícia, os depoimentos de testemunhas e a versão do motorista da carreta.
A apuração também deverá esclarecer a dinâmica do atropelamento e as circunstâncias em que o veículo atingiu o idoso na faixa de pedestres.
Até o momento, não foram divulgadas conclusões sobre a responsabilidade criminal pelo caso.