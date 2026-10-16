Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Mauro Aparecido de Souza Gomes, 69 anos, foi atropelado por uma carreta na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, na manhã desta sexta-feira (16). O idoso atravessava a faixa de pedestres quando foi atingido pelo veículo. Ele morreu no local.

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A filha da vítima, que estava com ele no momento do acidente, recebeu atendimento médico. Segundo as informações iniciais, ela foi socorrida e encaminhada para atendimento no Hospital Fusam. Até a última atualização, não havia informações sobre um eventual agravamento de seu estado de saúde.