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COPA PAULISTA

São José x União São João: onde assistir ao vivo neste sábado

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Cônsoli/ SJEC
São José x União São João: onde assistir ao vivo neste sábado
São José x União São João: onde assistir ao vivo neste sábado

A grande decisão da Copa Paulista entre São José e União São João será disputada neste sábado (17), às 18h, no Estádio Martins Pereira. Para os torcedores que não forem ao estádio, o jogo de volta da final terá cobertura ao vivo por meio das seguintes opções de exibição:

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  • YouTube Paulistão: Transmissão da Federação Paulista de Futebol no YouTube.

Metrópoles: Exibição do confronto no canal do portal.

  • Xsports: Transmissão da partida no canal.

  • Ulisses TV: Exibição da partida no canal.

    • BR IN TV: Transmissão do jogo no canal.

    Todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada e, assim, a expectativa é de aproximadamente 12 mil pessoas logo mais no Martins Pereira.

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