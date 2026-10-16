A grande decisão da Copa Paulista entre São José e União São João será disputada neste sábado (17), às 18h, no Estádio Martins Pereira. Para os torcedores que não forem ao estádio, o jogo de volta da final terá cobertura ao vivo por meio das seguintes opções de exibição:

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