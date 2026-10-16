16 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Jovem é baleada na perna ao sair de adega em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ser atingida por um disparo de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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O crime aconteceu por volta das 2h30 na Estrada dos Pássaros, logo após a vítima sair de um estabelecimento comercial.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima caminhava ao lado do namorado, de 21 anos, retornando de uma adega local. Segundo o depoimento do acompanhante, o casal foi surpreendido pela aproximação silenciosa de uma motocicleta.

Um dos ocupantes do veículo sacou uma arma de fogo — aparentemente uma pistola — e efetuou disparos na direção do casal. O rapaz conseguiu correr para se proteger, mas a jovem acabou sendo atingida por um tiro na região da canela. Ambos os ocupantes da moto vestiam roupas e capacetes pretos e fugiram logo em seguida.

Com o impacto do tiro e do susto, a vítima relatou à polícia que sua visão escureceu e ela perdeu a consciência no local, só acordando ao dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul. O socorro foi prestado por populares que passavam de carro pela via e foram acionados pelo namorado da jovem.

A Polícia Militar foi acionada após o atendimento da vítima na UPA Sul. Na unidade de saúde, a mulher recebeu cuidados médicos e passou por procedimentos para tratar a lesão causada pelo projétil. Ela foi submetida ao exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba como tentativa de homicídio e segue sob autoria desconhecida. Segundo as testemunhas, não foram identificadas câmeras de monitoramento nas proximidades que pudessem ter registrado o momento da agressão. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação do ataque e identificar os suspeitos.

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