Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ser atingida por um disparo de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Pegorelli, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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O crime aconteceu por volta das 2h30 na Estrada dos Pássaros, logo após a vítima sair de um estabelecimento comercial.