A expectativa chega ao fim e a decisão da Copa Paulista começa a ganhar forma no Estádio Martins Pereira. Neste sábado (17), o São José recebe o União São João de Araras às 18h pelo jogo de ida da grande final. Para garantir o fluxo tranquilo da torcida e evitar filas de última hora, a diretoria do clube confirmou que a abertura dos portões do estádio ocorrerá duas horas antes da bola rolar, a partir das 16h.

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O confronto reúne duas campanhas consistentes ao longo do torneio e coloca em jogo não apenas a taça, mas o planejamento estratégico de ambos os clubes para a próxima temporada, já que o campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.