A expectativa chega ao fim e a decisão da Copa Paulista começa a ganhar forma no Estádio Martins Pereira. Neste sábado (17), o São José recebe o União São João de Araras às 18h pelo jogo de ida da grande final. Para garantir o fluxo tranquilo da torcida e evitar filas de última hora, a diretoria do clube confirmou que a abertura dos portões do estádio ocorrerá duas horas antes da bola rolar, a partir das 16h.
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O confronto reúne duas campanhas consistentes ao longo do torneio e coloca em jogo não apenas a taça, mas o planejamento estratégico de ambos os clubes para a próxima temporada, já que o campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.
O São José chega à decisão respaldado por uma trajetória sólida diante de sua torcida, apostando na força das arquibancadas para construir uma vantagem no duelo de 180 minutos. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1, em Araras; um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
ACESSO AOS SETORES (Abertura dos portões às 16h):
- Setor Família: Portão 5 (esquina da Rua Ana Gonçalves da Cunha com a Rua Martins Pereira)
- Setor Polipet: Portões 7 e 9 (entrada pela Rua Martins Pereira)
- Setor Pontz: Portão principal (Esquina da Rua Martins Pereira com a Rua Guilherme Alves Limeira — ao lado do posto de saúde)
- Setor Visitante: Portão 1 – Rua Ana Gonçalves da Cunha (ao lado da escola Ronconi)