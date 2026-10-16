O São José entra em campo na tarde deste sábado (17), com casa cheia, para a grande final da Copa Paulista contra o União São João, a partir das 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, na semana passada a disputa fica totalmente aberta para este final de semana.

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Afinal de contas, quem vencer logo mais fica com o título e o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será feita nos pênaltis.