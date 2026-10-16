O São José entra em campo na tarde deste sábado (17), com casa cheia, para a grande final da Copa Paulista contra o União São João, a partir das 18h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, na semana passada a disputa fica totalmente aberta para este final de semana.
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Afinal de contas, quem vencer logo mais fica com o título e o direito de escolher entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será feita nos pênaltis.
Para a Águia do Vale e para o União, o objetivo é claro: a vaga na Série D do ano que vem, garantindo também um calendário maior. Portanto, uma derrota logo mais poderá render apenas uma vaga na primeira fase da Copa do Brasil, onde uma derrota já termina a disputa.
Com todos os mais de 11 mil ingressos vendidos, o São José terá casa cheia logo mais no Martins Pereira. E a torcida espera, finalmente, conquistar um título em casa, com o estádio cheio.
A última vez que a Águia ganhou um título foi em 2020, quando venceu a Quarta Divisão. No entanto, na vitória sobre o Bandeirante de Birigui, com dois homens a menos em campo, foi sem torcida, já que o mundo vivia o auge da pandemia da Covid-19.
Dono da melhor campanha da Copa Paulista, o São José sabe da importância do título, que seria o primeiro com torcida no Martins Pereira. E, claro significaria um planejamento mais sólido para o time na próxima temporada.
Em 1987, quando subiu para a Série A-1 do Campeonato Paulista, a Águia disputou as finais festivas contra o União São João e perdeu. Na oportunidade, levou 2 a 1 em Araras e, depois, com 18 mil pessoas no Martins Pereira, perdeu por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato.
Sequência de finais
O fato é que, nesta década, o São José está em sua quarta final de campeonato. Além do título de 2020, sem torcida, a Águia ainda ficou com o vice da Série A-3 em 2023 e, no mesmo ano, com o vice da Copa Paulista (este último, perdendo o título em casa para a Portuguesa Santista).
Até por conta disso, há uma expectativa de uma nova realidade. Na fase de mata-mata da Copa Paulista de 2026, a Águia conseguiu vencer os dois jogos em casa. Primeiro, fez 3 a 0 no Comercial nas quartas de final, após empate sem gols em Ribeirão Preto. Depois, contra o Noroeste, venceu por 1 a 0, após empate por 1 a 1 em Bauru.
Para o jogo de logo mais, o técnico Wilson Junior deverá manter a mesma equipe que empatou por 1 a 1 em Araras. No entanto, a expectativa é de uma atuação mais propositiva, buscando o gol desde o início, para evitar sufoco durante a partida.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Natan Masiero, João Ramos, Wesley Rodrigues e Carlos Henrique; Fernando Neto, Thomaz Carvalho e Maurício; Neto Oliveira, Guilherme Santos e Jeffinho. Técnico: Wilson Júnior
União São João
João Souto; Léo Machado, Felipe Torres, Fernando Brito e Tallys; Ruan, Maycon Lucas e Bruno Menezes; Léo Souza, Bruninho e Alex Oliveira. Técnico: Thiago Oliveira
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 16 de outubro de 2026. Horário: 18h