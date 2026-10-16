Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí resultou na apreensão de mais de 11,7 kg de entorpecentes e na prisão em flagrante de dois homens na noite dessa quinta-feira (15). A ação ocorreu no bairro Santa Cruz dos Lázaros, em uma região de mata e chácara abandonada perto da obra do Mercado Livre.

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A ocorrência teve início durante um patrulhamento preventivo. Os guardas avistaram uma caminhonete VW/Saveiro branca abandonada que, após checagem no sistema, revelou ser produto de furto. Ao ampliarem as buscas pela vegetação em busca de outros suspeitos e veículos, os agentes se depararam com um VW/Voyage preto adentrando o local.