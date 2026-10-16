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TRÁFICO DE DROGAS

Apreensão em Jacareí: 11 kg de drogas e 2 presos em área de mata

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/GCM
Ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo
Ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo

Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí resultou na apreensão de mais de 11,7 kg de entorpecentes e na prisão em flagrante de dois homens na noite dessa quinta-feira (15). A ação ocorreu no bairro Santa Cruz dos Lázaros, em uma região de mata e chácara abandonada perto da obra do Mercado Livre.

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A ocorrência teve início durante um patrulhamento preventivo. Os guardas avistaram uma caminhonete VW/Saveiro branca abandonada que, após checagem no sistema, revelou ser produto de furto. Ao ampliarem as buscas pela vegetação em busca de outros suspeitos e veículos, os agentes se depararam com um VW/Voyage preto adentrando o local.

Um homem desembarcou do Voyage carregando duas sacolas. Ao notar a presença da equipe policial, ele gritou para os comparsas e fugiu a pé para o meio do matagal, enquanto o motorista arrancou com o carro.

Nas sacolas deixadas para trás, os guardas encontraram tijolos e porções de cocaína, maconha e crack já prontas para a venda. Mais tarde, foi confirmado que o Voyage também era furtado.

Apreensão de drogas sintéticas

Pouco depois, um veículo GM/Onix aproximou-se da área suspeita. Ao avistar a fiscalização, o motorista tentou retornar rapidamente, mas o carro foi abordado pelos guardas.

Durante a vistoria no interior do Onix, a equipe encontrou drogas sintéticas e insumos para preparo de entorpecentes. Foram recolhidos 500 comprimidos de ecstasy (239 gramas) e mais de 1,03 kg de insumos em pó utilizados na manipulação de cocaína.

Com o auxílio do Canil da GCM, as equipes estenderam as varreduras e encontraram um tonel enterrado em um buraco no meio da mata. No local, havia cerca de 1.500 pinos e embalagens plásticas vazias para o acondicionamento de drogas.

Ameaças na delegacia

No total da ocorrência, a Polícia Civil contabilizou aproximadamente 5,9 kg de cocaína, 3,45 kg de maconha, 971 g de crack, além de ecstasy, haxixe, insumos e insumos químicos. Três veículos (Saveiro, Voyage e Onix) foram apreendidos.

Os dois ocupantes do Onix receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Policial de Jacareí. Durante a condução, um deles apresentou comportamento agressivo, desferiu chutes dentro da viatura e ameaçou os agentes públicos, afirmando pertencer a uma organização criminosa.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante da dupla por tráfico de drogas, incluindo também o crime de ameaça para o suspeito que tentou agredir os guardas.

O delegado de polícia representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva diante da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva. Os indiciados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Jacareí.

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