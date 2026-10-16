Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí resultou na apreensão de mais de 11,7 kg de entorpecentes e na prisão em flagrante de dois homens na noite dessa quinta-feira (15). A ação ocorreu no bairro Santa Cruz dos Lázaros, em uma região de mata e chácara abandonada perto da obra do Mercado Livre.
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A ocorrência teve início durante um patrulhamento preventivo. Os guardas avistaram uma caminhonete VW/Saveiro branca abandonada que, após checagem no sistema, revelou ser produto de furto. Ao ampliarem as buscas pela vegetação em busca de outros suspeitos e veículos, os agentes se depararam com um VW/Voyage preto adentrando o local.
Um homem desembarcou do Voyage carregando duas sacolas. Ao notar a presença da equipe policial, ele gritou para os comparsas e fugiu a pé para o meio do matagal, enquanto o motorista arrancou com o carro.
Nas sacolas deixadas para trás, os guardas encontraram tijolos e porções de cocaína, maconha e crack já prontas para a venda. Mais tarde, foi confirmado que o Voyage também era furtado.
Apreensão de drogas sintéticas
Pouco depois, um veículo GM/Onix aproximou-se da área suspeita. Ao avistar a fiscalização, o motorista tentou retornar rapidamente, mas o carro foi abordado pelos guardas.
Durante a vistoria no interior do Onix, a equipe encontrou drogas sintéticas e insumos para preparo de entorpecentes. Foram recolhidos 500 comprimidos de ecstasy (239 gramas) e mais de 1,03 kg de insumos em pó utilizados na manipulação de cocaína.
Com o auxílio do Canil da GCM, as equipes estenderam as varreduras e encontraram um tonel enterrado em um buraco no meio da mata. No local, havia cerca de 1.500 pinos e embalagens plásticas vazias para o acondicionamento de drogas.
Ameaças na delegacia
No total da ocorrência, a Polícia Civil contabilizou aproximadamente 5,9 kg de cocaína, 3,45 kg de maconha, 971 g de crack, além de ecstasy, haxixe, insumos e insumos químicos. Três veículos (Saveiro, Voyage e Onix) foram apreendidos.
Os dois ocupantes do Onix receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Policial de Jacareí. Durante a condução, um deles apresentou comportamento agressivo, desferiu chutes dentro da viatura e ameaçou os agentes públicos, afirmando pertencer a uma organização criminosa.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante da dupla por tráfico de drogas, incluindo também o crime de ameaça para o suspeito que tentou agredir os guardas.
O delegado de polícia representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva diante da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva. Os indiciados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Jacareí.