O último título conquistado pelo São José foi na Quarta Divisão de 2020, quando venceu o Bandeirante de Birigui por 1 a 0 na final, disputada no estádio Martins Pereira. Por conta da pandemia da Covid-19, o estádio ficou sem público, embora muitos torcedores tivessem se aglomerado do lado de fora para torcer pela Águia. A partida aconteceu no dia 19 de dezembro daquele ano.
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Mais que o acesso à Série A-3, que já estava assegurado antes da final, o título também marcou pela forma dramática como veio naquele dia. Afinal de contas, terminou a partida com dois jogadores a menos e, mesmo assim, comemorou.
Depois de perder o jogo de ida em Birigui por 2 a 1, o São José tinha que vencer em casa para ficar com o caneco, já que tinha a melhor campanha. No entanto, ainda no primeiro tempo, perdeu o volante Gustavo Nicola, expulso por segundo cartão amarelo.
E, aos 45min do segundo tempo, a Águia do Vale teve mais um jogador expulso. Em resumo, tinha dois homens a menos e ainda precisava marcar um gol no final para ser campeão.
No entanto, o que parecia impossível, aconteceu: após cobrança de falta de fora da área, a bola foi desviada pelo atacante Dener Santos e entrou: 1 a 0, muita festa e sem tempo para reação do adversário.