O último título conquistado pelo São José foi na Quarta Divisão de 2020, quando venceu o Bandeirante de Birigui por 1 a 0 na final, disputada no estádio Martins Pereira. Por conta da pandemia da Covid-19, o estádio ficou sem público, embora muitos torcedores tivessem se aglomerado do lado de fora para torcer pela Águia. A partida aconteceu no dia 19 de dezembro daquele ano.

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Mais que o acesso à Série A-3, que já estava assegurado antes da final, o título também marcou pela forma dramática como veio naquele dia. Afinal de contas, terminou a partida com dois jogadores a menos e, mesmo assim, comemorou.