Um homem de 69 anos morreu e a filha dele precisou de atendimento médico após um acidente envolvendo um caminhão na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, na manhã desta sexta-feira (16). As informações iniciais indicam que pai e filha atravessavam a via quando ocorreu o acidente.

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Identificado como Mauro Aparecido de Souza Gomes, o idoso não resistiu aos ferimentos. A filha foi socorrida e encaminhada à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), onde recebeu atendimento de emergência. Segundo as primeiras informações, ela não apresentava ferimentos graves, mas estava em estado de choque.