Um homem de 69 anos morreu e a filha dele precisou de atendimento médico após um acidente envolvendo um caminhão na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, na manhã desta sexta-feira (16). As informações iniciais indicam que pai e filha atravessavam a via quando ocorreu o acidente.
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Identificado como Mauro Aparecido de Souza Gomes, o idoso não resistiu aos ferimentos. A filha foi socorrida e encaminhada à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), onde recebeu atendimento de emergência. Segundo as primeiras informações, ela não apresentava ferimentos graves, mas estava em estado de choque.
A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da ocorrência. Ainda não há confirmação oficial sobre como o acidente aconteceu ou quais fatores contribuíram para a colisão.
A Rotatória do Simpatia é um dos acessos à área urbana de Caçapava para motoristas que deixam a Via Dutra no sentido São Paulo. O local fica na região da rua Antônio Guedes Tavares e é conhecido pela proximidade com um supermercado da cidade.
O motorista do caminhão foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.