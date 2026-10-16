16 de outubro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Adeus, Mauro: idoso morre atropelado por caminhão em Caçapava

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Jesse Nascimento
Veículo envolvido no acidente fatal
Veículo envolvido no acidente fatal

Um homem de 69 anos morreu e a filha dele precisou de atendimento médico após um acidente envolvendo um caminhão na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, na manhã desta sexta-feira (16). As informações iniciais indicam que pai e filha atravessavam a via quando ocorreu o acidente.

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Identificado como  Mauro Aparecido de Souza Gomes, o idoso não resistiu aos ferimentos. A filha foi socorrida e encaminhada à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), onde recebeu atendimento de emergência. Segundo as primeiras informações, ela não apresentava ferimentos graves, mas estava em estado de choque.

A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias da ocorrência. Ainda não há confirmação oficial sobre como o acidente aconteceu ou quais fatores contribuíram para a colisão.

A Rotatória do Simpatia é um dos acessos à área urbana de Caçapava para motoristas que deixam a Via Dutra no sentido São Paulo. O local fica na região da rua Antônio Guedes Tavares e é conhecido pela proximidade com um supermercado da cidade.

O motorista do caminhão foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

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