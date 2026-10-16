Pesquisadores do Estado de São Paulo terão participação ampliada em um dos maiores projetos científicos da história da astronomia. Um acordo firmado entre a Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a Aura (Association of Universities for Research in Astronomy), consórcio que reúne universidades e instituições científicas dos Estados Unidos, permitirá que até 60 cientistas paulistas tenham acesso integral aos dados do Observatório Vera Rubin, instalado no Chile.

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A iniciativa integra o LSST (Legacy Survey of Space and Time), levantamento astronômico previsto para durar dez anos e que pretende registrar, de forma contínua, as mudanças no céu do hemisfério Sul. A expectativa é reunir informações sobre mais de 20 bilhões de galáxias e 17 bilhões de estrelas, além de ampliar o conhecimento sobre asteroides, matéria escura e energia escura.