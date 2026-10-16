A Festa de Frei Galvão começa nesta sexta-feira (16) em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, com uma programação religiosa que segue até 25 de outubro.

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A celebração em homenagem ao primeiro santo brasileiro reúne missas, procissões e atividades de devoção no Santuário Frei Galvão, com expectativa de receber cerca de 120 mil fiéis ao longo dos dez dias.