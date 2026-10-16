A Festa de Frei Galvão começa nesta sexta-feira (16) em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, com uma programação religiosa que segue até 25 de outubro.
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A celebração em homenagem ao primeiro santo brasileiro reúne missas, procissões e atividades de devoção no Santuário Frei Galvão, com expectativa de receber cerca de 120 mil fiéis ao longo dos dez dias.
Com o tema “Vai e Reconstrói! Com Frei Galvão, edificando vidas e moradas”, a edição deste ano destaca os 10 anos do reconhecimento do religioso como Patrono da Construção Civil e se une às comemorações dos 800 anos da Páscoa de São Francisco de Assis, celebrados em 2026.
A novena começa nesta sexta-feira e antecede o dia dedicado a Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, celebrado em 25 de outubro. Canonizado pelo papa Bento 16 em 2007, Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá e se tornou uma das principais referências da devoção católica no país.
Missas e procissões
A programação religiosa inclui celebrações diárias às 15h e às 19h, além de momentos especiais com representantes da Igreja Católica.
Nesta sexta-feira (16), a programação começa às 5h, com uma procissão que levará a relíquia de Frei Galvão da Casa de Frei Galvão até o Santuário. Às 7h, será realizada a acolhida do Cordão de Frei Galvão durante a missa.
Entre os destaques dos próximos dias estão as missas presididas por dom Orlando Brandes, arcebispo emérito de Aparecida, no sábado (17), às 15h; pelo cardeal dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, em 23 de outubro, às 19h; e por dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Aparecida, na celebração solene do dia 25, às 10h.
O encerramento da festa contará com uma procissão luminosa, marcada para as 18h do domingo (25).
Santo pedreiro
O tema deste ano resgata a atuação de Frei Galvão na construção de espaços de oração e acolhimento. Conhecido como o “santo pedreiro”, ele fundou, em 1774, o Recolhimento das Irmãs, atual Mosteiro da Luz, em São Paulo, e participou da construção do local.
A ligação com a construção civil foi reconhecida oficialmente pela Lei nº 13.359, sancionada em 17 de novembro de 2016. A legislação declarou Frei Galvão Patrono da Construção Civil e instituiu o dia 25 de outubro como o Dia Nacional do Patrono da Construção Civil e dos Profissionais da Engenharia Civil.
A inspiração para o tema da festa também vem de São Francisco de Assis. Segundo a tradição franciscana, diante da igreja de São Damião, que estava em ruínas, Francisco recebeu o chamado para reconstruir a Igreja. A princípio entendido como uma tarefa material, o pedido passou a simbolizar também a renovação espiritual e o cuidado com as pessoas mais vulneráveis.
Em 2026, a celebração recorda os 800 anos da morte de São Francisco de Assis e propõe aos devotos refletir sobre como a fé pode se transformar em ações concretas de solidariedade.
Ações de solidariedade
Além das celebrações religiosas, a Festa de Frei Galvão terá iniciativas voltadas à população em situação de vulnerabilidade. A cada dia da novena, os fiéis serão convidados a levar doações de alimentos, fraldas geriátricas e produtos de higiene, destinados às famílias atendidas pelo Santuário.
A iniciativa está alinhada à proposta de refletir sobre o direito à moradia e o acolhimento de pessoas que enfrentam dificuldades habitacionais.
As doações também reforçam o trabalho do projeto social Perfeita Alegria, mantido pelo Santuário, que acompanha mensalmente 120 famílias com a distribuição de cestas básicas e a realização de oficinas comunitárias.
Durante o período da festa, o Educativo do Museu de Arte Sacra de São Paulo também oferecerá atividades e oficinas de arte sacra para pessoas de diferentes idades.
Santuário e devotos
O Santuário Frei Galvão mantém uma estrutura permanente de acolhimento religioso, com atendimento pastoral diário, bênçãos, unção dos enfermos, orientação espiritual e confissões.
A devoção ao santo também é marcada pela distribuição das conhecidas pílulas de Frei Galvão, pequenos papéis com uma oração mariana, recebidos pelos fiéis como expressão de fé. A produção e a distribuição são realizadas gratuitamente pelo Apostolado das Pílulas de Frei Galvão.
Em 2025, mais de 573 mil pílulas foram distribuídas e enviadas a 250 paróquias de todo o país.
Segundo os dados divulgados pelo Santuário, mais de 136 mil visitantes passaram pelo local até agosto de 2026. Para a comunidade franciscana, a festa representa uma oportunidade de fortalecer a devoção ao primeiro santo brasileiro e ampliar as ações de acolhimento e solidariedade.
SERVIÇO
Festa de Frei Galvão 2026
Tema: Vai e Reconstrói! Com Frei Galvão, edificando vidas e moradas
Novena: de 16 a 24 de outubro
Dia de Frei Galvão: 25 de outubro
Local: Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá (SP)
Programação completa: acesse aqui