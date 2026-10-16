16 de outubro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Motociclista morre em acidente com caminhão em Caçapava

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Acidente aconteceu em Caçapava, na manhã desta sexta
Acidente aconteceu em Caçapava, na manhã desta sexta

Um motociclista idoso morreu após um acidente envolvendo um caminhão na manhã desta sexta-feira (16), na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, no Vale do Paraíba. A filha dele, que estava na garupa da motocicleta, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico na Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município).

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Segundo as primeiras informações, a mulher não sofreu ferimentos graves. O motociclista, porém, não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgados os nomes e as idades das vítimas.

A perícia foi acionada para analisar o local do acidente e auxiliar na investigação.

A ocorrência foi registrada na Rotatória do Simpatia, um dos acessos à área urbana de Caçapava para motoristas que deixam a Via Dutra no sentido São Paulo. O local fica na região da rua Antônio Guedes Tavares, próximo ao supermercado que dá nome à rotatória.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente. Ainda não se sabe se houve colisão direta entre a moto e o caminhão, queda ou outro tipo de ocorrência.

A dinâmica do acidente deverá ser esclarecida a partir da análise dos vestígios encontrados no local e de eventuais imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.

Investigação

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o que provocou o acidente nem sobre eventuais responsabilidades dos envolvidos. Por isso, não é possível afirmar, neste momento, como a ocorrência aconteceu.

O estado de saúde da filha da vítima também não foi detalhado oficialmente, além das informações iniciais de que ela não teria sofrido lesões graves.

* Matéria em atualização

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