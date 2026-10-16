Um motociclista idoso morreu após um acidente envolvendo um caminhão na manhã desta sexta-feira (16), na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, no Vale do Paraíba. A filha dele, que estava na garupa da motocicleta, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico na Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município).
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Segundo as primeiras informações, a mulher não sofreu ferimentos graves. O motociclista, porém, não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgados os nomes e as idades das vítimas.
A perícia foi acionada para analisar o local do acidente e auxiliar na investigação.
A ocorrência foi registrada na Rotatória do Simpatia, um dos acessos à área urbana de Caçapava para motoristas que deixam a Via Dutra no sentido São Paulo. O local fica na região da rua Antônio Guedes Tavares, próximo ao supermercado que dá nome à rotatória.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente. Ainda não se sabe se houve colisão direta entre a moto e o caminhão, queda ou outro tipo de ocorrência.
A dinâmica do acidente deverá ser esclarecida a partir da análise dos vestígios encontrados no local e de eventuais imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.
Investigação
As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o que provocou o acidente nem sobre eventuais responsabilidades dos envolvidos. Por isso, não é possível afirmar, neste momento, como a ocorrência aconteceu.
O estado de saúde da filha da vítima também não foi detalhado oficialmente, além das informações iniciais de que ela não teria sofrido lesões graves.
* Matéria em atualização