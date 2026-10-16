Um motociclista idoso morreu após um acidente envolvendo um caminhão na manhã desta sexta-feira (16), na Rotatória do Simpatia, em Caçapava, no Vale do Paraíba. A filha dele, que estava na garupa da motocicleta, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico na Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município).

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Segundo as primeiras informações, a mulher não sofreu ferimentos graves. O motociclista, porém, não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não foram divulgados os nomes e as idades das vítimas.