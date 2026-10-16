O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões de atenção para chuva forte nesta sexta-feira (16). A previsão indica tempo instável, com pancadas de chuva ao longo do dia, possibilidade de raios, rajadas de vento de até 50 km/h e ocorrência pontual de granizo.

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Segundo a previsão meteorológica para o estado de São Paulo, as áreas de maior atenção estão concentradas na faixa leste paulista e nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais. Nesses locais, os volumes de chuva podem ser mais elevados, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios.