O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão entre as regiões de atenção para chuva forte nesta sexta-feira (16). A previsão indica tempo instável, com pancadas de chuva ao longo do dia, possibilidade de raios, rajadas de vento de até 50 km/h e ocorrência pontual de granizo.
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Segundo a previsão meteorológica para o estado de São Paulo, as áreas de maior atenção estão concentradas na faixa leste paulista e nas regiões próximas à divisa com Minas Gerais. Nesses locais, os volumes de chuva podem ser mais elevados, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis dos rios.
A instabilidade também deve atingir outras áreas do estado, com pancadas isoladas que podem vir acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes. As temperaturas máximas na maioria dos municípios paulistas devem ficar entre 24°C e 30°C.
Chuva acumulada
Dados coletados pela Defesa Civil às 6h40 desta sexta-feira mostram que municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte registraram volumes expressivos de chuva nas últimas 24 horas.
Ubatuba teve o maior acumulado entre as cidades do Litoral Norte listadas, com 47 milímetros no bairro Ipiranguinha. No Vale do Paraíba, Jacareí registrou 45 milímetros no bairro São João, enquanto Santa Branca teve 39 milímetros no Centro.
Caçapava e São Luís do Paraitinga acumularam 33 milímetros cada. Em São Sebastião, o volume chegou a 29 milímetros na região da Praia das Cigarras. Paraibuna registrou 27 milímetros, Monteiro Lobato teve 24 milímetros e Jambeiro contabilizou 20 milímetros.
Em São José dos Campos, o Jardim São Leopoldo também registrou 20 milímetros de chuva no período.
Alertas durante a madrugada
A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou 15 alertas preventivos durante a madrugada desta sexta-feira devido às chuvas em diferentes regiões paulistas. Até o momento do balanço, não havia relatos de ocorrências graves.
Foram disparados dez alertas por SMS e cinco por Cell Broadcast, sistema que envia mensagens diretamente aos celulares localizados em áreas sob risco.
Os avisos abrangeram municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, além de outras regiões do estado. As mensagens alertaram para a possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo em pontos isolados.
Orientação para moradores
Com a previsão de novas pancadas de chuva, a recomendação é acompanhar os avisos oficiais e redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos e enxurradas.
Durante temporais, a orientação é evitar atravessar ruas alagadas e não permanecer em áreas próximas a rios e córregos com sinais de elevação do nível da água. Também é importante procurar abrigo seguro durante a ocorrência de raios e evitar áreas abertas.