16 de outubro de 2026
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ATENÇÃO

Temporal atinge Vale e Defesa Civil dispara alerta severo em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Uma tempestade atingiu cidades do Vale do Paraíba durante a madrugada desta sexta-feira (16), com chuva forte, rajadas de vento e intensa atividade elétrica. A Defesa Civil disparou um alerta severo para a região de São José dos Campos e orientou a população a buscar abrigo seguro.

Por volta das 4h, áreas da região registravam chuva intensa, acompanhada por trovões e descargas elétricas. Até a última atualização, não havia balanço oficial de alagamentos, quedas de árvores ou interrupções no fornecimento de energia provocados pelo temporal.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de tempestade para esta sexta-feira, com possibilidade de novos episódios de chuva intensa.

Inmet prevê chuva forte e rajadas de vento

O aviso meteorológico prevê volumes de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem atingir de 40 a 60 km/h, e há possibilidade de granizo.

O Inmet aponta risco potencial de queda de galhos, alagamentos, interrupções no fornecimento de energia e danos provocados pelas tempestades.

Veja como se proteger durante o temporal

A Defesa Civil recomenda que a população permaneça em locais seguros durante a tempestade. É importante evitar áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas durante as descargas elétricas.

Motoristas devem redobrar a atenção em vias com baixa visibilidade e evitar atravessar trechos alagados. Em caso de emergência, a orientação é acionar os serviços responsáveis.

Frente fria deve mudar o tempo no fim de semana

A instabilidade ocorre após dias de calor e umidade favoráveis à formação de tempestades localizadas. A previsão indica que uma frente fria deve influenciar o leste paulista entre sábado (17) e domingo (18), provocando queda nas temperaturas.

No Vale do Paraíba, as máximas podem ficar próximas de 23°C a 24°C. No Litoral Norte, a mudança deve ser mais perceptível, com temperaturas em torno de 21°C a 22°C e períodos de chuva.

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