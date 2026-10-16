Uma tempestade atingiu cidades do Vale do Paraíba durante a madrugada desta sexta-feira (16), com chuva forte, rajadas de vento e intensa atividade elétrica. A Defesa Civil disparou um alerta severo para a região de São José dos Campos e orientou a população a buscar abrigo seguro.

Por volta das 4h, áreas da região registravam chuva intensa, acompanhada por trovões e descargas elétricas. Até a última atualização, não havia balanço oficial de alagamentos, quedas de árvores ou interrupções no fornecimento de energia provocados pelo temporal.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de tempestade para esta sexta-feira, com possibilidade de novos episódios de chuva intensa.