A morte de João Reis Filho, de 57 anos, conhecido popularmente como “Power Rangers”, provocou tristeza e comoção em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, nesta quinta-feira (15). Figura conhecida na cidade, João recebeu diversas homenagens de amigos, comerciantes e pessoas que conviveram com ele ao longo dos anos.

Nascido em 2 de maio de 1969, João era lembrado por sua participação em atividades ligadas ao comércio local e pela proximidade com a escola de samba Acadêmicos do Campo do Galvão.

Nas redes sociais, uma das homenagens destacou sua contribuição para a cidade e o carinho que conquistou entre as pessoas.