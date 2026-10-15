A morte de João Reis Filho, de 57 anos, conhecido popularmente como “Power Rangers”, provocou tristeza e comoção em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, nesta quinta-feira (15). Figura conhecida na cidade, João recebeu diversas homenagens de amigos, comerciantes e pessoas que conviveram com ele ao longo dos anos.
Nascido em 2 de maio de 1969, João era lembrado por sua participação em atividades ligadas ao comércio local e pela proximidade com a escola de samba Acadêmicos do Campo do Galvão.
Nas redes sociais, uma das homenagens destacou sua contribuição para a cidade e o carinho que conquistou entre as pessoas.
“O João da Amarelinha, o João da Praça, o João do Acadêmicos… um homem que marcou a história da nossa cidade e deixou sua contribuição para tantas pessoas”, destacou uma publicação.
A mensagem também agradeceu pela dedicação de João ao comércio de Guaratinguetá e à escola de samba, ressaltando as lembranças deixadas por ele.
Amigos e entidades lamentam a morte
A página De Olho em Guará divulgou uma nota de pesar, destacando a trajetória de João e sua parceria com a ACEG, entidade ligada ao comércio da cidade.
Na homenagem, ele foi descrito como uma pessoa presente, dedicada e sempre disposta a colaborar com as iniciativas da entidade.
“Sua amizade, seu profissionalismo e seu jeito único de ser farão muita falta. Ele deixa um legado de respeito, companheirismo e boas lembranças em todos nós”, diz a publicação.
Outras manifestações também recordaram a participação de João em diferentes momentos da vida da cidade, especialmente nas atividades comerciais e culturais.