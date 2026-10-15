A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para chuvas nesta sexta-feira (16), com atenção especial ao Vale do Paraíba e às regiões próximas à divisa com Minas Gerais. A previsão indica a continuidade do tempo instável, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva, descargas elétricas e rajadas de vento.
O Vale do Paraíba está entre as áreas que merecem atenção por sua localização na faixa leste paulista, apontada pela Defesa Civil como uma das regiões mais suscetíveis a transtornos provocados pelas chuvas.
Segundo o órgão estadual, o solo já encharcado pelas precipitações anteriores aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.
A preocupação é maior em locais onde a água encontra dificuldades para escoar e em áreas próximas a cursos d’água, especialmente se houver novos episódios de chuva intensa.
Região exige atenção redobrada
A previsão mantém o alerta para municípios do Vale do Paraíba, incluindo São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e cidades vizinhas, além de localidades da Serra da Mantiqueira e áreas próximas à divisa com Minas Gerais.
Embora as pancadas previstas sejam isoladas, a Defesa Civil ressalta que as condições do solo podem favorecer a ocorrência de transtornos mesmo em períodos de chuva de curta duração.
Nas demais regiões do estado, a previsão também indica instabilidade, mas com menor potencial para ocorrências relacionadas às precipitações.
Defesa Civil orienta moradores a evitar áreas de risco
Diante do alerta, a recomendação é que moradores evitem atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de veículo, e mantenham distância de rios, córregos e locais sujeitos a enxurradas.
Durante tempestades com raios e ventos fortes, a orientação é procurar abrigo em locais seguros, evitando permanecer debaixo de árvores ou próximo a postes e estruturas metálicas.
Em áreas de encosta, a população deve observar possíveis sinais de movimentação do terreno, como rachaduras em paredes, inclinação de árvores e postes ou estalos no solo.
Motoristas também devem redobrar os cuidados, reduzindo a velocidade e evitando trechos com acúmulo de água.