A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para chuvas nesta sexta-feira (16), com atenção especial ao Vale do Paraíba e às regiões próximas à divisa com Minas Gerais. A previsão indica a continuidade do tempo instável, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva, descargas elétricas e rajadas de vento.

O Vale do Paraíba está entre as áreas que merecem atenção por sua localização na faixa leste paulista, apontada pela Defesa Civil como uma das regiões mais suscetíveis a transtornos provocados pelas chuvas.

Segundo o órgão estadual, o solo já encharcado pelas precipitações anteriores aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.