A morte de Nathiely provocou tristeza e comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade musical em Caçapava. A jovem, que participou do grupo de percussão da Escola Estadual Professora Margarida Maia e do Drum Day 2026, foi homenageada nas redes sociais por pessoas que conviveram com ela.

Uma das homenagens foi publicada pelo perfil oficial do Drum Day Brasil, evento que reuniu centenas de músicos em Caçapava. Na mensagem, os organizadores lamentaram a perda e destacaram a importância de Nathiely para a história do grupo.

“Hoje o céu ganhou uma estrela, e o nosso grupo perdeu uma grande amiga, uma pessoa especial que deixou sua alegria, sua força e seu talento em cada encontro”, diz a homenagem.