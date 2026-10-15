A morte de Nathiely provocou tristeza e comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade musical em Caçapava. A jovem, que participou do grupo de percussão da Escola Estadual Professora Margarida Maia e do Drum Day 2026, foi homenageada nas redes sociais por pessoas que conviveram com ela.
Uma das homenagens foi publicada pelo perfil oficial do Drum Day Brasil, evento que reuniu centenas de músicos em Caçapava. Na mensagem, os organizadores lamentaram a perda e destacaram a importância de Nathiely para a história do grupo.
“Hoje o céu ganhou uma estrela, e o nosso grupo perdeu uma grande amiga, uma pessoa especial que deixou sua alegria, sua força e seu talento em cada encontro”, diz a homenagem.
A publicação também recordou a participação de Nathiely no Drum Day 2026, realizado em abril, quando músicos de diferentes cidades se reuniram para apresentações coletivas.
Amigos e colegas prestam homenagens emocionantes
A notícia da morte mobilizou diversas manifestações de carinho nas redes sociais. Amigos, músicos e pessoas que conheceram Nathiely compartilharam mensagens de despedida, lembrando sua personalidade alegre e os momentos vividos ao lado dela.
Em uma das homenagens, uma pessoa que conviveu com a jovem na Câmara Municipal destacou sua espontaneidade e os planos que tinha para o futuro.
“Nossa querida Naty, uma menina alegre, sonhadora e cheia de planos. Seu sorriso e sua espontaneidade contagiavam os corredores da Câmara Municipal. Foi um privilégio conviver com você, mesmo que por poucos meses”, escreveu.
Outra mensagem lamentou a partida precoce e destacou os sonhos que Nathiely ainda desejava realizar.
“Que tristeza. Peço que Deus possa estar junto aos familiares e amiguinhos dessa menina que eu conheci tão pouco, mas vi nela muita vontade de crescer na vida e realizar seus sonhos”, publicou uma conhecida.
Entre as manifestações, uma amiga também compartilhou lembranças da jovem tocando e cantando, atividades que, segundo ela, Nathiely gostava de fazer.
Homenagem destaca ligação com a música
O perfil Drum Day Brasil ressaltou que a participação de Nathiely no grupo de percussão da Escola Estadual Professora Margarida Maia e no evento de 2026 permanecerá na memória dos integrantes.
“Que o som dos tambores mantenha viva a memória de sua alegria e de tudo que compartilhamos”, destacou a organização.
As publicações receberam diversas mensagens de solidariedade aos familiares e amigos.
Até o momento, não foram divulgadas informações confirmadas sobre a idade de Nathiely, a causa da morte ou os detalhes do velório e sepultamento.