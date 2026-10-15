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MORTE

Acidente entre moto e trator matou Roger no Anel Viário

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Roger morreu em acidente no Anel Viário
Roger morreu em acidente no Anel Viário

Um motociclista de 41 anos morreu após se envolver em um grave acidente com um trator equipado com roçadeira na manhã desta quinta-feira (15), na Avenida Florestan Fernandes, em São José dos Campos. A colisão aconteceu nas proximidades do acesso à Avenida Comendador de Paula Penido, na região do Jardim Serimbura, sentido Bacabal.

A vítima foi identificada como Roger Eduardo do Prado, de 41 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista foi encontrado caído no asfalto e inconsciente. Equipes de resgate foram acionadas e um médico da unidade de suporte avançado realizou procedimentos de reanimação, mas o óbito foi constatado às 7h45.

De acordo com o registro policial, o trator era operado por um funcionário da empresa Urbana, que realizava o deslocamento pela faixa da direita, com os dispositivos de sinalização acionados. O operador relatou que sentiu um impacto no equipamento e, ao parar, percebeu que uma motocicleta havia colidido contra a roçadeira acoplada ao veículo.

Ainda segundo o boletim, testemunhas relataram que o motociclista estaria trafegando entre os veículos momentos antes do acidente. Essa informação, no entanto, ainda deverá ser analisada durante a investigação.

O local foi preservado para os trabalhos da perícia, que deverá esclarecer a dinâmica da colisão.

A Polícia Civil também vai investigar se o trator poderia circular pela avenida e quais condições deveriam ser observadas para esse deslocamento.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado ao distrito policial responsável pela região para continuidade das investigações.

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