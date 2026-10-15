Um motociclista de 41 anos morreu após se envolver em um grave acidente com um trator equipado com roçadeira na manhã desta quinta-feira (15), na Avenida Florestan Fernandes, em São José dos Campos. A colisão aconteceu nas proximidades do acesso à Avenida Comendador de Paula Penido, na região do Jardim Serimbura, sentido Bacabal.
A vítima foi identificada como Roger Eduardo do Prado, de 41 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista foi encontrado caído no asfalto e inconsciente. Equipes de resgate foram acionadas e um médico da unidade de suporte avançado realizou procedimentos de reanimação, mas o óbito foi constatado às 7h45.
De acordo com o registro policial, o trator era operado por um funcionário da empresa Urbana, que realizava o deslocamento pela faixa da direita, com os dispositivos de sinalização acionados. O operador relatou que sentiu um impacto no equipamento e, ao parar, percebeu que uma motocicleta havia colidido contra a roçadeira acoplada ao veículo.
Ainda segundo o boletim, testemunhas relataram que o motociclista estaria trafegando entre os veículos momentos antes do acidente. Essa informação, no entanto, ainda deverá ser analisada durante a investigação.
O local foi preservado para os trabalhos da perícia, que deverá esclarecer a dinâmica da colisão.
A Polícia Civil também vai investigar se o trator poderia circular pela avenida e quais condições deveriam ser observadas para esse deslocamento.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado ao distrito policial responsável pela região para continuidade das investigações.