Um motociclista de 41 anos morreu após se envolver em um grave acidente com um trator equipado com roçadeira na manhã desta quinta-feira (15), na Avenida Florestan Fernandes, em São José dos Campos. A colisão aconteceu nas proximidades do acesso à Avenida Comendador de Paula Penido, na região do Jardim Serimbura, sentido Bacabal.

A vítima foi identificada como Roger Eduardo do Prado, de 41 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista foi encontrado caído no asfalto e inconsciente. Equipes de resgate foram acionadas e um médico da unidade de suporte avançado realizou procedimentos de reanimação, mas o óbito foi constatado às 7h45.

De acordo com o registro policial, o trator era operado por um funcionário da empresa Urbana, que realizava o deslocamento pela faixa da direita, com os dispositivos de sinalização acionados. O operador relatou que sentiu um impacto no equipamento e, ao parar, percebeu que uma motocicleta havia colidido contra a roçadeira acoplada ao veículo.