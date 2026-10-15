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MORTE

Adeus, Maria Clara: morte de jovem causa tristeza no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
A morte de Maria Clara de Oliveira Teixeira Calixto foi comunicada nesta quinta-feira (15), provocando tristeza entre familiares, amigos e pessoas próximas à família, na região de Guaratinguetá
A morte de Maria Clara de Oliveira Teixeira Calixto foi comunicada nesta quinta-feira (15), provocando tristeza entre familiares, amigos e pessoas próximas à família, na região de Guaratinguetá

A morte de Maria Clara de Oliveira Teixeira Calixto foi comunicada nesta quinta-feira (15), provocando tristeza entre familiares, amigos e pessoas próximas à família, na região de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba.

Maria Clara era filha de Elizabete Teixeira e Anísio. A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais, e publicações de uma nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares, especialmente à mãe, identificada como uma das leitoras da página.

Na publicação, foram compartilhadas mensagens de conforto e apoio à família diante da perda.

Segundo as informações divulgadas, o velório estava previsto para começar às 14h desta quinta-feira (15), com o local informado como o Instituto Médico Legal (IML) de Guaratinguetá.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade de Maria Clara, a causa da morte ou as circunstâncias do falecimento.

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