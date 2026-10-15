A morte de Maria Clara de Oliveira Teixeira Calixto foi comunicada nesta quinta-feira (15), provocando tristeza entre familiares, amigos e pessoas próximas à família, na região de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba.

Maria Clara era filha de Elizabete Teixeira e Anísio. A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais, e publicações de uma nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares, especialmente à mãe, identificada como uma das leitoras da página.

Na publicação, foram compartilhadas mensagens de conforto e apoio à família diante da perda.