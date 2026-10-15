O distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, recebe entre os dias 6 e 15 de novembro o Boca do Céu Mantiqueira, encontro que celebra os 25 anos do festival internacional de narradores de histórias.

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Com entrada gratuita, o evento terá 42 atividades voltadas à cultura popular brasileira, à tradição oral, à música e à troca de experiências entre artistas e comunidades.