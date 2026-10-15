O distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, recebe entre os dias 6 e 15 de novembro o Boca do Céu Mantiqueira, encontro que celebra os 25 anos do festival internacional de narradores de histórias.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com entrada gratuita, o evento terá 42 atividades voltadas à cultura popular brasileira, à tradição oral, à música e à troca de experiências entre artistas e comunidades.
Realizado em parceria com o Projeto Colibri, o Primeiro Encontro de Narradores e Narradoras na Serra da Mantiqueira busca aproximar a trajetória do Boca do Céu dos saberes e das memórias preservados pelas comunidades da região. A programação reúne oficinas, espetáculos, apresentações musicais, rodas de histórias de vida e vivências culturais ao longo de dez dias.
A proposta é valorizar a arte de contar histórias e as tradições transmitidas entre gerações, conectando manifestações culturais locais a diferentes expressões da oralidade no Brasil e no mundo.
Entre os destaques estão as apresentações do Trio Mana Flor e do violeiro Paulo Freire, além de atividades de danças brasileiras com Ana Maria Carvalho. A programação também terá oficinas de brincadeiras populares conduzidas por Lucilene Silva e atividades de leitura e narração oral com artistas como Mafuane, Cris Velasco, Chico dos Bonecos, Maria Marta e Diana Gerbelli.
Oficina de narração de histórias
O público poderá participar ainda de uma oficina de narração de histórias conduzida por Regina Machado, responsável pela curadoria do encontro.
As crianças da Oca também integram a programação, que inclui espetáculos com contos, cantigas e outras manifestações da cultura popular, com participação de Madalena Monteiro.
A diversidade de atividades busca contemplar diferentes públicos e criar espaços de convivência, escuta e aprendizado.
A iniciativa combina apresentações artísticas e experiências participativas para aproximar moradores, visitantes, narradores e pesquisadores das tradições culturais.
Curadoria de Regina Machado
A organização e a curadoria do encontro estão a cargo de Regina Machado, contadora de histórias para crianças e adultos desde 1980. Mestre em Teatro Educacional pela New York University, doutora pela ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) e professora livre-docente do Departamento de Artes Plásticas da instituição, ela dedica sua trajetória à pesquisa, à formação e à prática da narração oral.
Segundo Regina, a chegada à Serra da Mantiqueira representa uma oportunidade de estabelecer um intercâmbio com as tradições de São Francisco Xavier e conhecer as histórias que fazem parte da identidade do território.
“Chegamos à Mantiqueira com nossas intenções, nossas estórias e histórias, abertos a um encontro verdadeiro com as tradições de São Francisco Xavier. O Boca do Céu se constrói nesse entrelaçamento de memórias, sonoridades, personagens, sabores e saberes. Queremos compartilhar experiências, escutar as histórias que já vivem nesse território e criar, juntos, novas possibilidades para a arte de narrar”, afirma.
A programação foi elaborada a partir do diálogo entre a cultura local e a experiência acumulada pelo festival ao longo de 25 anos. A proposta é fortalecer a oralidade como patrimônio cultural vivo e valorizar as histórias que ajudam a preservar a memória coletiva e a identidade das comunidades.
Boca do Céu Mantiqueira
O Primeiro Encontro de Narradores e Narradoras na Serra da Mantiqueira será realizado de 6 a 15 de novembro de 2026, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos.
A entrada é gratuita. A programação completa pode ser consultada nos perfis @bocadoceu e @proj.colibri, nas redes sociais.
O projeto é realizado pelo Projeto Colibri, com apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.