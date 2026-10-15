A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (15) o processo referente às contas de 2023 da Prefeitura. O ano de 2023 foi o primeiro em que o município foi comandado apenas por Anderson Farias (PSD), que assumiu o cargo em abril de 2022, após renúncia de Felicio Ramuth (MDB), atual vice-governador de São Paulo.

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Dos 21 vereadores, 14 votaram pela aprovação das contas, todos eles da base governista: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Roberto do Eleven (PSD), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD).