Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Mirante do Buquirinha, na região norte de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), por volta das 15h30.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta) apreendeu 2,89 kg de maconha e 250 gramas de cocaína durante a ocorrência.