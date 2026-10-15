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TRÁFICO DE DROGAS

Baep prende suspeito de tráfico e apreende 3 kg de drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Drogas apreendidas pelo Baep em São José dos Campos
Drogas apreendidas pelo Baep em São José dos Campos

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Mirante do Buquirinha, na região norte de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), por volta das 15h30.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe do GPR (Grupo de Pronta Resposta) apreendeu 2,89 kg de maconha e 250 gramas de cocaína durante a ocorrência.

Também foram encontrados um pacote de tubos do tipo eppendorf, utilizados para acondicionar substâncias, uma balança de precisão e anotações relacionadas à comercialização de drogas.

O suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada por tráfico de drogas.

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