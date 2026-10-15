Os empresários Joesley e Wesley Batista concluíram a compra da Avibras Aeroco por meio da Globe Investimentos, holding que administra seus investimentos pessoais.
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O negócio, anunciado nesta quinta-feira (15), garante à empresa o controle integral dos ativos industriais e do portfólio tecnológico da tradicional fabricante brasileira de equipamentos de defesa, com um plano voltado à retomada da produção e à expansão das exportações. A Avibras tem sede em Jacareí e unidades no Vale do Paraíba.
Com a conclusão da operação, a Globe passa a ser a única acionista da Nova AVB, que detém todas as ações da Avibras Aeroco. A estrutura mantém o controle 100% nacional da companhia, que pretende recuperar sua capacidade industrial, cumprir compromissos e ampliar sua presença nos mercados brasileiro e internacional.
A venda ocorre após uma grave crise financeira que levou à paralisação das atividades da Avibras. Em 2022, a empresa entrou em recuperação judicial, declarou uma dívida de aproximadamente R$ 600 milhões e demitiu cerca de 400 funcionários.
Os atrasos no pagamento dos salários motivaram uma greve dos trabalhadores que se estendeu por mais de três anos. A retomada das operações começou em maio de 2026, com a reabertura da fábrica em Jacareí e a volta ao trabalho de cerca de 480 funcionários.
No início de outubro, a fabricante deu mais um passo na retomada da produção ao entregar ao Exército Brasileiro o primeiro lote de munições desde a reativação das atividades.
A nova etapa será conduzida com a participação de Bruno Dantas, que assume a presidência executiva do Conselho de Administração da Avibras Aeroco. Ele terá a missão de apoiar a reconstrução da capacidade produtiva e liderar a estratégia de internacionalização da empresa, com a abertura de novos mercados para os sistemas e as tecnologias de defesa desenvolvidos no Brasil.
'Patrimônio tecnológico'
Segundo Dantas, a Avibras reúne conhecimento técnico e experiência industrial acumulados ao longo de décadas, preservados mesmo durante os períodos mais difíceis da companhia.
“A Avibras é um patrimônio tecnológico e industrial do Brasil, que voltará a fornecer tecnologia e equipamentos para todo o mundo graças à dedicação de engenheiros e técnicos que preservam o conhecimento da empresa nos seus anos mais difíceis”, afirmou o executivo.
A estratégia de crescimento terá foco especial nas exportações. De acordo com a empresa, a experiência de Dantas em órgãos de controle público e organismos internacionais poderá contribuir para ampliar a confiança de governos estrangeiros, principais compradores de produtos e sistemas militares.
Advogado, Dantas presidiu a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, que reúne entidades de auditoria governamental de mais de 190 países. Ele também foi o primeiro brasileiro, em mais de sete décadas, eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para integrar o Conselho de Auditores da organização.
Estrutura
A operação também busca preservar a experiência dos profissionais e a capacidade tecnológica desenvolvida pela Avibras desde sua fundação, em 1961.
Para Sami Hassuani, presidente da Avibras Aeroco, a conclusão da transação representa a manutenção de ativos industriais e de um conhecimento especializado considerado estratégico para o setor de defesa brasileiro.
“Esta transação preserva muito mais do que as tecnologias e instalações da Avibras. Ela conserva a experiência, o conhecimento e a dedicação acumulados desde 1961 por uma força de trabalho altamente qualificada, que seguirá sendo fundamental para o sucesso da companhia”, declarou.
Criada em 2026, a Avibras Aeroco reúne ativos, instalações e tecnologias da Avibras Indústria Aeroespacial, empresa que construiu reconhecimento internacional no desenvolvimento e na fabricação de sistemas de defesa.
Entre seus principais produtos está o Sistema de Artilharia ASTROS, uma das soluções brasileiras do setor com maior reconhecimento internacional. O portfólio inclui ainda mísseis, foguetes, veículos especiais e tecnologias destinadas ao mercado espacial civil.
A conclusão da compra abre uma nova fase para a fabricante, com a expectativa de recuperar a produção em escala e ampliar a participação brasileira no mercado internacional de defesa.
Globe Investimentos
A Globe Investimentos é uma holding de investimentos pessoais dos empresários Joesley e Wesley Batista. Segundo a empresa, a estrutura não faz parte da J&F S.A., conglomerado empresarial ligado aos irmãos.
A companhia afirma que a aquisição busca viabilizar a retomada das atividades da Avibras Aeroco e fortalecer sua atuação comercial, com as exportações como principal eixo de crescimento.