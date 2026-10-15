Os empresários Joesley e Wesley Batista concluíram a compra da Avibras Aeroco por meio da Globe Investimentos, holding que administra seus investimentos pessoais.

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O negócio, anunciado nesta quinta-feira (15), garante à empresa o controle integral dos ativos industriais e do portfólio tecnológico da tradicional fabricante brasileira de equipamentos de defesa, com um plano voltado à retomada da produção e à expansão das exportações. A Avibras tem sede em Jacareí e unidades no Vale do Paraíba.