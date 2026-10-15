A execução de um canal com aduelas de concreto em um trecho do Córrego do Judeu, em Taubaté, deve custar até R$ 3,1 milhões. A licitação foi aberta pela Prefeitura, mas a maior parte do recurso virá do governo estadual.

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A obra será feita em um trecho de aproximadamente 160 metros na Avenida Reitor Milton de Freitas Chagas, entre a Avenina Charles Schnneider e Rua Edmundo Morewood - é o trecho da avenida que fica entre a Sodimac Dicico e o Tauste.