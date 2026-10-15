15 de outubro de 2026
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Benedito morre aos 89 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Benedito morre aos 89 anos; veja notas de falecimento em SJC
Benedito morre aos 89 anos; veja notas de falecimento em SJC

Idade: 89
Data de falecimento: 15/10/2026

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Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 09:00

MASSARU KASHIWAGI

Idade: 87
Data de falecimento: 11/10/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CREMATORIO SANTA CATARINA/JANDIRA/SP- 15/10/2026 17:00

NAIARA CRISTINA CARNEIRO

Idade: 41
Data de falecimento: 15/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 15/10/2026 16:30

RUBENS RODRIGUES IDAVINO

Idade: 73
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 15/10/2026 16:00

CELSO SEBASTIÃO FERNANDES

Idade: 62
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 15/10/2026 das 10:00 às 15:00

Sepultamento:
CEM. PQ DAS HORTÊNSIAS/ CAÇAPAVA-SP- 15/10/2026 15:00

AMAURI FELIPE DOS SANTOS

Idade: 50
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 15:00

ANTONIO JOSÉ MORAES ALBANO

Idade: 82
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 15/10/2026 das 04:00 às 14:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 14:30

GENIVALDO SANTOS LEITE

Idade: 45
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 14/10/2026 das 22:00 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. DO PAU CASADO/CONDE/BA- 15/10/2026 13:00

HEBER DE MIRANDA VEIGA

Idade: 92
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 10:30

LOURDES DA SILVA FERNANDES

Idade: 97
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 10:00

RAIMUNDO NONATO DA SILVA

Idade: 66
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 15/10/2026 10:00

VALERIA REGINA MOREIRA SALGADO BIZARRIA

Idade: 61
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 14/10/2026 das 17:00 às 08:30

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 15/10/2026 08:30

GRACIEMA GONÇALVES MIGUEL

Idade: 83
Data de falecimento: 14/10/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 14/10/2026 das 17:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 15/10/2026 08:00

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