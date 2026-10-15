Idade: 89
Data de falecimento: 15/10/2026
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Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 09:00
MASSARU KASHIWAGI
Idade: 87
Data de falecimento: 11/10/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CREMATORIO SANTA CATARINA/JANDIRA/SP- 15/10/2026 17:00
NAIARA CRISTINA CARNEIRO
Idade: 41
Data de falecimento: 15/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 15/10/2026 16:30
RUBENS RODRIGUES IDAVINO
Idade: 73
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 15/10/2026 16:00
CELSO SEBASTIÃO FERNANDES
Idade: 62
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 15/10/2026 das 10:00 às 15:00
Sepultamento:
CEM. PQ DAS HORTÊNSIAS/ CAÇAPAVA-SP- 15/10/2026 15:00
AMAURI FELIPE DOS SANTOS
Idade: 50
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 15:00
ANTONIO JOSÉ MORAES ALBANO
Idade: 82
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 15/10/2026 das 04:00 às 14:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 14:30
GENIVALDO SANTOS LEITE
Idade: 45
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 14/10/2026 das 22:00 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. DO PAU CASADO/CONDE/BA- 15/10/2026 13:00
HEBER DE MIRANDA VEIGA
Idade: 92
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 10:30
LOURDES DA SILVA FERNANDES
Idade: 97
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 15/10/2026 10:00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Idade: 66
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 15/10/2026 10:00
VALERIA REGINA MOREIRA SALGADO BIZARRIA
Idade: 61
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 14/10/2026 das 17:00 às 08:30
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 15/10/2026 08:30
GRACIEMA GONÇALVES MIGUEL
Idade: 83
Data de falecimento: 14/10/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 14/10/2026 das 17:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 15/10/2026 08:00