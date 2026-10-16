Um homem foi preso em flagrante suspeito de furtar um carro durante a madrugada de quarta-feira (14). Ele foi localizado cerca de dez horas depois do crime, quando retornou para buscar o veículo, e acabou surpreendido pelos policiais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O furto aconteceu em um condomínio no Bairro Alto, em Curitiba. Câmeras de segurança registraram a invasão e a saída do suspeito com o automóvel. O carro foi encontrado no bairro Mauá, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Paraná, o proprietário percebeu o furto por volta das 3h50. As imagens mostram que o homem entrou no condomínio por volta da 1h35, após tentar abrir, sem sucesso, o portão de acesso de veículos.
Depois de pular o muro, o suspeito circulou pela garagem e observou os carros estacionados. Cerca de cinco minutos depois, ele entrou no veículo e deixou o local pelo mesmo portão que havia tentado abrir anteriormente. Uma bicicleta e os chinelos dele ficaram para trás.
Câmeras ajudaram a identificar suspeito
De acordo com o delegado Felipe Boffo, da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), as gravações foram fundamentais para identificar o suspeito e rastrear o deslocamento do automóvel.
Com a análise das imagens, os investigadores verificaram que o carro estava circulando por Colombo. A partir dessas informações, localizaram o veículo estacionado no bairro Mauá e passaram a monitorar o local.
Conforme o delegado, o suspeito voltou cerca de dez horas após o furto para buscar o automóvel. Os policiais o surpreenderam quando ele se aproximou do carro e realizaram a prisão em flagrante.
Suspeito estava foragido da Justiça
Boffo explicou que deixar um veículo estacionado em uma via pública após o furto é uma estratégia conhecida como “esfriamento”. A prática consiste em manter o carro parado por um período para reduzir o risco de o responsável ser flagrado utilizando o automóvel, especialmente quando existe possibilidade de rastreamento.
O veículo foi devolvido ao proprietário na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Ainda segundo o delegado, os policiais constataram que o suspeito estava foragido da Justiça por uma condenação por furto na comarca de Pinhais.