Jaminus Quedaros de Aquino, de 59 anos, foi condenado a 57 anos e um mês de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-mulher, Suellen Helena Rodrigues, de 29 anos. O crime ocorreu em frente à escola dos filhos do casal, em outubro de 2022. Com a nova sentença, o réu acumula 92 anos e um mês de reclusão.

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O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri de Curitiba, no Paraná. A sessão começou na terça-feira (13) e terminou na madrugada desta quinta-feira (15). Os jurados acolheram integralmente a acusação do Ministério Público do Paraná (MPPR).