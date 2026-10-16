Jaminus Quedaros de Aquino, de 59 anos, foi condenado a 57 anos e um mês de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-mulher, Suellen Helena Rodrigues, de 29 anos. O crime ocorreu em frente à escola dos filhos do casal, em outubro de 2022. Com a nova sentença, o réu acumula 92 anos e um mês de reclusão.
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O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri de Curitiba, no Paraná. A sessão começou na terça-feira (13) e terminou na madrugada desta quinta-feira (15). Os jurados acolheram integralmente a acusação do Ministério Público do Paraná (MPPR).
Jaminus foi condenado por homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe, uso de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Advogado da família comenta condenação
Jackson William Bahls, advogado que representa a família de Suellen, afirmou que a decisão representa uma resposta da Justiça à gravidade do assassinato.
Em declaração enviada à Banda B, o advogado destacou a pena aplicada ao réu e considerou que a sentença fez justiça à vítima.
Jaminus está preso preventivamente desde o crime. Segundo o representante da família, após permanecer custodiado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional para cumprir a condenação.
Réu já havia sido condenado por tortura contra os filhos
Em 2025, Jaminus recebeu outra condenação, de 35 anos de prisão, por torturar os próprios filhos. A decisão também determinou o pagamento de R$ 25 mil em indenização às crianças e a perda do poder familiar.
De acordo com o processo, os filhos relataram pelo menos cinco episódios de violência praticados entre 2017 e 2022. Entre as agressões mencionadas estavam tapas, cintadas e castigos, como permanecer presos em uma cadeirinha no escuro.
Em janeiro de 2025, o advogado também foi excluído do quadro de associados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme informações divulgadas anteriormente.
Mulher foi morta a tiros na frente dos filhos
Suellen foi assassinada em 31 de outubro de 2022, por volta das 13h, na Rua Alvorada, no bairro Uberaba, em Curitiba. Ela foi atingida por pelo menos três disparos em frente à escola municipal onde os filhos estudavam e morreu antes da chegada do atendimento médico.
Cerca de 15 dias antes do crime, a mulher havia se mudado de Prudentópolis para a capital paranaense. A mudança teria sido motivada pela tentativa de escapar do ex-marido. No dia do assassinato, as crianças começavam a estudar na nova escola.
Suellen tinha uma medida protetiva de urgência contra Jaminus quando foi morta.
Câmera de segurança registrou o assassinato
Uma câmera de segurança registrou a ação. As imagens mostram Jaminus chegando ao local em um Chevrolet Cruze branco. Ele estaciona, desce do veículo e conversa por alguns segundos com Suellen e as crianças antes de iniciar os disparos.
Antes de fugir, o homem pega a bolsa da vítima. O objeto foi localizado nas proximidades e entregue às autoridades por um casal. Um dos tiros quase atingiu uma das crianças.
Segundo o advogado da família, Jaminus teria comprado o carro três dias antes do crime para evitar ser reconhecido. Bahls também afirmou que o primeiro disparo teria sido direcionado a um dos filhos, mas Suellen conseguiu desviar a arma.
As informações divulgadas sobre o caso apontam que o assassinato teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento.