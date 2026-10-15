Um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (15) resultou na morte do motociclista Roger Eduardo do Prado, 41 anos, no Anel Viário de São José dos Campos.

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A colisão fatal ocorreu por volta das 7h26 na avenida Florestan Fernandes, próximo ao acesso da avenida Comendador de Paula Penido, no bairro Jardim Serimbura.