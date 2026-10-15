Um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (15) resultou na morte do motociclista Roger Eduardo do Prado, 41 anos, no Anel Viário de São José dos Campos.
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A colisão fatal ocorreu por volta das 7h26 na avenida Florestan Fernandes, próximo ao acesso da avenida Comendador de Paula Penido, no bairro Jardim Serimbura.
Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência da Polícia Civil, Roger pilotava uma motocicleta Royal Enfield Meteor vermelha no sentido da avenida Bacabal quando atingiu a parte traseira de um trator Massey Ferguson, equipado com uma roçadeira acoplada. O veículo é da Urbam.
Uma equipe de suporte avançado do Samu e o Corpo de Bombeiros compareceram ao local do acidente. Os médicos tentaram realizar procedimentos de reanimação na vítima, que estava caída ao solo e inconsciente, porém o óbito de Roger foi constatado às 7h45.
Depoimentos e investigação
O condutor do trator, de 44 anos, informou à polícia que é operador de máquina e prestava serviços no momento do acidente. Ele relatou que trafegava pela faixa da direita, com os dispositivos de alerta e sinalização devidamente acionados, no sentido da região sul, quando sentiu um impacto na parte traseira do veículo.
Ao parar para verificar o ocorrido, o operador constatou a colisão da motocicleta contra a roçadeira acoplada ao maquinário e permaneceu no local aguardando a chegada do resgate e das autoridades policiais.
De acordo com relatos de testemunhas transmitidos aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o motociclista estaria transitando entre os veículos e realizando manobras momentos antes do impacto.
A perícia do Instituto de Criminalística compareceu ao trecho do Anel Viário para realizar os levantamentos técnicos e liberou a pista em seguida.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A ocorrência foi registrada pela Central de Polícia Judiciária como homicídio culposo na direção de veículo automotor, enquadrado em artigo do Código de Trânsito Brasileiro.
O caso prossegue em investigação pelo 8º Distrito Policial de São José dos Campos, que analisará os laudos periciais e apurará as condições e a permissão do tráfego de tratores naquele trecho da via pública.