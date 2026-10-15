A comunidade surda de São José dos Campos realiza no próximo sábado (17) a quinta edição do Festival Joseense Setembro Surdo. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá das 11h às 18h, no campus do Instituto Federal, no Jardim Diamante, na região leste da cidade, ao lado da portaria da Revap.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A programação reúne atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer, com acessibilidade para pessoas surdas e ouvintes. Na edição anterior, o festival recebeu mais de 600 pessoas. Neste ano, a proposta é ampliar a participação das famílias e valorizar a autonomia e o protagonismo da comunidade surda.
Inicialmente previsto para 12 de setembro, o evento foi transferido para outubro por recomendação da Defesa Civil, devido à previsão de mau tempo.
Entre as atrações estão brincadeiras, palhaços, pintura facial, personagens, brinquedos infláveis, jogos eletrônicos e de tabuleiro, cabine de fotos e interação com robôs. O público também poderá aproveitar serviços gratuitos de massagem, tranças, orientação jurídica, aferição de pressão arterial e cuidados com a saúde bucal.
A praça de alimentação terá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. Food trucks, feira de empreendedorismo surdo e almoço no restaurante do Instituto Federal também estarão disponíveis, com cobrança à parte.
Palestras e oficinas
O festival contará com palestras, oficinas e atividades práticas voltadas à inclusão e à conscientização. Entre os temas previstos estão investimentos, direitos da comunidade surda e capacitismo, além de experiências de imersão na Libras (Língua Brasileira de Sinais).
Na quadra esportiva, o público poderá participar de oficinas de tecnologia maker e robótica, realizadas em parceria com a MV Cultura Maker e o Instituto Alpha Lumen. As atividades incluem programação de robôs e criação de objetos, como ventiladores e caixas organizadoras.
Esportes e apresentações
A programação esportiva terá aulas e demonstrações de Muay Thai com a atleta surda Talita Antunes, judô com o atleta Guilherme Nobio e práticas de Tai Chi Chuan.
O evento também terá apresentações teatrais, interação musical, oficinas de artesanato e dança com Libras, ampliando as oportunidades de participação e troca de experiências entre surdos e ouvintes.
Os organizadores ainda programaram dois sorteios de brindes na Tenda Artística. O primeiro será realizado às 12h30, enquanto o encerramento oficial está previsto para as 18h.
A iniciativa busca fortalecer a visibilidade da comunidade surda, incentivar a convivência entre famílias e promover um espaço de lazer, aprendizado e valorização da diversidade em São José dos Campos.
SERVIÇO
O que: 5º Festival Joseense Setembro Surdo
Quando: 17 de outubro, das 11h às 18h. Entrada franca
Onde: campus do Instituto Federal de São José dos Campos
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 145, s/nº no Jardim Diamante, região leste da cidade