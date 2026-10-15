A comunidade surda de São José dos Campos realiza no próximo sábado (17) a quinta edição do Festival Joseense Setembro Surdo. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá das 11h às 18h, no campus do Instituto Federal, no Jardim Diamante, na região leste da cidade, ao lado da portaria da Revap.

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A programação reúne atividades culturais, esportivas, educativas e de lazer, com acessibilidade para pessoas surdas e ouvintes. Na edição anterior, o festival recebeu mais de 600 pessoas. Neste ano, a proposta é ampliar a participação das famílias e valorizar a autonomia e o protagonismo da comunidade surda.