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VIOLÊNCIA

No cárcere, menina de 21 anos teve cabelo cortado pelo ex

Por Da Redação | Cuiabá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
No cárcere, menina de 21 anos teve cabelo cortado pelo ex
No cárcere, menina de 21 anos teve cabelo cortado pelo ex

Uma jovem de 21 anos foi resgatada pelas forças de segurança após passar aproximadamente um mês mantida em cárcere privado, sofrendo agressões físicas, estupros e tortura psicológica cometidos pelo próprio namorado, de 19 anos. O resgate ocorreu na manhã desta quinta-feira (15).

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A ação policial foi registrada em uma residência situada no bairro Cidade Alta, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso.

O crime veio à tona quando policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pela região ouviram gritos de socorro vindos do imóvel. Como portas e janelas estavam trancadas por grades, a equipe precisou acionar a proprietária da casa para ter acesso ao interior com uma chave reserva.

Após a libertação, a vítima relatou que era obrigada a consumir entorpecentes e que teve os cabelos cortados com uma faca pelo agressor. O suspeito foi localizado pouco depois pilotando uma motocicleta nas imediações, tentou escapar a pé por uma região de mata, mas acabou capturado com o apoio de equipes aéreas e encaminhado à Central de Flagrantes.

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