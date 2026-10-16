Uma jovem de 21 anos foi resgatada pelas forças de segurança após passar aproximadamente um mês mantida em cárcere privado, sofrendo agressões físicas, estupros e tortura psicológica cometidos pelo próprio namorado, de 19 anos. O resgate ocorreu na manhã desta quinta-feira (15).

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A ação policial foi registrada em uma residência situada no bairro Cidade Alta, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso.