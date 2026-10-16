Uma jovem de 21 anos foi resgatada pelas forças de segurança após passar aproximadamente um mês mantida em cárcere privado, sofrendo agressões físicas, estupros e tortura psicológica cometidos pelo próprio namorado, de 19 anos. O resgate ocorreu na manhã desta quinta-feira (15).
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A ação policial foi registrada em uma residência situada no bairro Cidade Alta, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso.
O crime veio à tona quando policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pela região ouviram gritos de socorro vindos do imóvel. Como portas e janelas estavam trancadas por grades, a equipe precisou acionar a proprietária da casa para ter acesso ao interior com uma chave reserva.
Após a libertação, a vítima relatou que era obrigada a consumir entorpecentes e que teve os cabelos cortados com uma faca pelo agressor. O suspeito foi localizado pouco depois pilotando uma motocicleta nas imediações, tentou escapar a pé por uma região de mata, mas acabou capturado com o apoio de equipes aéreas e encaminhado à Central de Flagrantes.