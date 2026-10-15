A Novelis vai reciclar mais de uma tonelada de latinhas de alumínio consumidas durante o feriado de 12 de outubro em Aparecida, no Vale do Paraíba. O volume equivale a aproximadamente 80 mil embalagens, recolhidas durante o período de grande movimentação de visitantes na cidade.

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A iniciativa envolve o Santuário Nacional de Aparecida e a estrutura de reciclagem da empresa em Pindamonhangaba, também no Vale do Paraíba. O objetivo é dar um novo destino ao material descartado e manter o alumínio em circulação, reduzindo o desperdício de recursos naturais.