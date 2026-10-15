A Novelis vai reciclar mais de uma tonelada de latinhas de alumínio consumidas durante o feriado de 12 de outubro em Aparecida, no Vale do Paraíba. O volume equivale a aproximadamente 80 mil embalagens, recolhidas durante o período de grande movimentação de visitantes na cidade.
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A iniciativa envolve o Santuário Nacional de Aparecida e a estrutura de reciclagem da empresa em Pindamonhangaba, também no Vale do Paraíba. O objetivo é dar um novo destino ao material descartado e manter o alumínio em circulação, reduzindo o desperdício de recursos naturais.
O trabalho começa com a coleta e a triagem das latinhas pelo Santuário Nacional. Depois, o material é comercializado e encaminhado ao Centro de Coleta da Novelis, em Pindamonhangaba, onde passa por etapas de pesagem, limpeza e prensagem. Na sequência, o alumínio segue para a unidade industrial da companhia no município.
A fábrica é considerada o maior complexo integrado de laminação e reciclagem de alumínio do mundo. A unidade tem capacidade anual para laminar 750 mil toneladas de alumínio e reciclar outras 500 mil toneladas.
Segundo Gustavo Faria, gerente sênior de Negócios de Metal da Novelis América do Sul, a iniciativa demonstra como o reaproveitamento do material pode gerar benefícios econômicos e ambientais.
“Esta iniciativa mostra, na prática, como a economia circular do alumínio gera valor em toda a cadeia. Ao conectar o trabalho das cooperativas à reciclagem em larga escala, transformamos resíduos em novos recursos, fortalecemos a economia local e damos continuidade a um ciclo que pode se repetir infinitamente”, afirma.
Na fábrica, o alumínio reciclado é transformado em chapas que servem de matéria-prima para a produção de novas latas de bebidas. De acordo com a empresa, o ciclo pode ser concluído em cerca de 60 dias, desde o descarte correto da embalagem até o retorno às prateleiras como um novo produto.
Reciclagem economiza energia
O alumínio está entre os materiais com maior potencial de reaproveitamento. Ele pode ser reciclado inúmeras vezes sem perder suas propriedades originais, o que contribui para reduzir a necessidade de extração de matéria-prima.
Segundo a Novelis, a reciclagem do metal economiza cerca de 95% da energia necessária para produzir alumínio primário. A redução das emissões de gases de efeito estufa também pode chegar a 95% em comparação com o processo de produção a partir da matéria-prima virgem.
A ação realizada em Aparecida reforça a importância da coleta e da destinação adequada de resíduos em períodos de grande concentração de pessoas, como o feriado de 12 de outubro, quando milhares de fiéis visitam o Santuário Nacional.