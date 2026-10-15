Presidência

Réu por improbidade administrativa em uma ação relacionada ao contrato do Hospital Público Veterinário de Taubaté, o veterinário Wilson Grassi Júnior (Democrata), que ficou em penúltimo lugar entre os 12 candidatos à Presidência da República no primeiro turno, anunciou que apoiará Flávio Bolsonaro (PL) na disputa do segundo turno.

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Lula

"Eu não posso ir de Lula", disse o veterinário. "Eu tenho uma mãe de 80 anos que simplesmente odeia a esquerda, odeia o PT. Se eu apoiar o Lula, eu perco a minha mãe. E entre a política e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe", completou.