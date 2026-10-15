Um vídeo gravado por um motociclista registrou o momento exato em que ele foi atingido por uma van na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, no sentido Rio de Janeiro, na tarde dessa quarta-feira (14). As imagens circulam em grupos de mensagens e causaram indignação.

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Iago Ribeiro Alves contou que o desentendimento no trânsito começou momentos antes da queda. Ele trafegava pelo corredor entre os veículos quando atingiu o retrovisor da van, que estaria projetado para a faixa.