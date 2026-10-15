Um vídeo gravado por um motociclista registrou o momento exato em que ele foi atingido por uma van na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, no sentido Rio de Janeiro, na tarde dessa quarta-feira (14). As imagens circulam em grupos de mensagens e causaram indignação.
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Iago Ribeiro Alves contou que o desentendimento no trânsito começou momentos antes da queda. Ele trafegava pelo corredor entre os veículos quando atingiu o retrovisor da van, que estaria projetado para a faixa.
Assim que o tráfego avançou, o motorista da van passou a fechar a motocicleta ao longo do trajeto.
Próximo ao posto de fiscalização em Caçapava, o utilitário realizou uma manobra brusca para a direita, colidindo com a moto e arremessando o condutor ao asfalto.
O registro em vídeo mostra a aproximação da van e o momento em que o motociclista perde o controle e cai na pista. Após o acidente, outros motoristas que passavam pelo trecho pararam para prestar auxílio.
“Ele começou a me fechar, aí eu peguei o celular para gravar. Quando ele viu que eu estava gravando, eu acho, ele me derrubou, porque [aconteceu] quando ele viu que eu estava gravando. E eu não registrei o BO, mas a van foi identificada”, disse o motociclista.
O socorro foi prestado por equipes da concessionária RioSP, responsável pela administração da rodovia. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal, que deve apurar as circunstâncias e responsabilidades da colisão.
Iago contou que ralou a mão, os dedos e o braço com a queda. Na moto entornou a seta e arranhou a carenagem.