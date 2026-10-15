Três suspeitos morreram em uma troca de tiros com policiais das Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) após invadirem uma residência e manterem funcionários como reféns. O único sobrevivente da quadrilha foi rendido e preso pelas autoridades, enquanto um policial militar foi ferido no ombro durante a ação, sem risco de morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (14), em um imóvel de alto padrão situado no bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo, na capital paulista.