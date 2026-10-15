Três suspeitos morreram em uma troca de tiros com policiais das Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) após invadirem uma residência e manterem funcionários como reféns. O único sobrevivente da quadrilha foi rendido e preso pelas autoridades, enquanto um policial militar foi ferido no ombro durante a ação, sem risco de morte.
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O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (14), em um imóvel de alto padrão situado no bairro de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo, na capital paulista.
A invasão aconteceu por volta das 17h, quando os criminosos renderam a cozinheira, a empregada e o motorista da casa. O grupo exigia joias e a localização de um cofre pertencente ao proprietário do imóvel, o empresário Mitsuo Matsunaga — ex-sogro de Elize Matsunaga. O empresário não estava no local no momento do crime, mas acionou a Polícia Militar após ser alertado por um funcionário via celular.
Dois suspeitos morreram no local do confronto e um terceiro faleceu após ser socorrido a uma unidade de pronto atendimento. O quarto envolvido foi detido e encaminhado ao 14º Distrito Policial (Pinheiros). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.